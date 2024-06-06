Ваши детки будут счастливы! 9 июня в 11:00 "Кукутики" снова в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Оперной студии, сообщает Day.Az.

Cпециальным гостем концерта "Кукутики: Летом в Баку!" станет Котенок Котэ. Любимые хиты "Машинка", "Синий трактор", "Компот" и многие другие песни они споют хором вместе с залом.

Кукутики - музыкальное познавательное шоу для детей, в котором участвуют шесть персонажей: мышонок Ням, свинка Няша, енот Сеня, Девочка, Мальчик и веселый малыш-робот Кукуробик. Каждая их песня, каждый клип не просто источник веселья, но и интересное шоу, которое сообщает малышам нечто новое и полезное об окружающем мире!

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/kids/kukutiki-summer-in-baku/108046.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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