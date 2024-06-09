Посетители Музея Дали смогут «задать» вопрос сюрреалисту по телефону

Музей Дали в Сент-Питерсберге, США, начал реализацию проекта под названием "Спроси Дали", который предоставляет возможность взаимодействовать с художником, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Благодаря современным технологиям искусственного интеллекта, воплощение фантазии в реальность стало возможным. Такие модели машинного обучения, как GPT-4 от OpenAI и Eleven V2 от ElevenLabs, натренировались синтезировать речь сюрреалиста на основе архивных аудиозаписей и текстов художника.

Первым, кто вступил в диалог с Сальвадором Дали, был директор музея Хэнк Хайн. Он задал вопрос о том, что обязательно должен увидеть посетитель, на что получил такой ответ: "В лабиринте воображения, который развернулся в Музее Дали в Сент-Питерсберге, нужно искать тающие часы в картине "Дезинтеграция постоянства памяти", где время капает, будто сопротивляющийся ограничениям сон".

Этот эксперимент проводится не в первый раз. В 2022 году на Netflix был запущен сериал "Дневники Энди Уорхола", в котором люди имеют возможность услышать его телефонные разговоры с его подругой Пэт Хэкетт, ежедневно он диктовал ей о том, как прошел вчерашний день. Это стало возможным благодаря голосовому генератору Resemble AI, который воссоздал - с одобрения Фонда Энди Уорхола - голос художника на основе реальных аудиозаписей общей длительностью всего 3 минуты 12 секунд.

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