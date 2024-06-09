В Анталье найдены 2000-летние статуи Зевса и Афродиты

В ходе раскопок в античном городе Аспендосе, расположенном в районе Серик в Анталье, были найдены статуи Зевса и Афродиты, относящиеся к римскому периоду и имеющие возраст около 2000 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой объявил об обнаружении статуй в своем аккаунте в социальной сети X.

"Мы работаем над тем, чтобы оставить наследие на будущее! Во время раскопок, проведенных в рамках нашего проекта будущего наследия в Древнем городе Аспендосе, были обнаружены две великолепные статуи римской Императорской эпохи. Завораживающие изображения Зевса и Афродиты 2000-летней давности были обнаружены во время раскопок в двухэтажном комплексе Стоа. Желаю, чтобы артефакты, которые мы находим, приносили пользу культуре и туристической жизни нашей страны", - гласит запись, оставленная министром.

Аспендос, история которого восходит к Х веку до нашей эры, был одним из важнейших городов региона Памфилия. Город был основан на берегу реки Кепрючай, примерно в 8 км от моря и бросает вызов векам своими монументальными сооружениями, такими как агора на холме, окруженном местами крепостными стенами, монументальный фонтан, храм, стадион, здание совета и римская базилика.

Археологи, переживающие радость новых находок в ходе раскопок, проводимых в рамках масштабного проекта "Наследия для будущего", столкнулись с неожиданностью, работая в двухэтажном комплексе, состоящем из 15 магазинов и складских помещений, расположенных к западу от агоры. Выяснилось, что эта область могла быть местом обработки скульптур в римский период.

В ходе раскопок рядом с рабочим столом того периода сначала была найдена статуя Зевса, верховного бога древних греков, находящаяся в хорошем состоянии. Складка мышцы на животе указывает на то, что Зевс изображен сидящим на троне. Однако нижняя часть статуи была отрезана и впоследствии использована повторно.

Другая статуя принадлежит Афродите, богине любви и красоты. Афродита изображена полуобнаженной, стоящей, держащей свою накидку, рядом с ней находится подпорка в виде императорских доспехов. Статуи имеют высоту около 50 сантиметров и отличаются изящной обработкой. Считается, что они были вырезаны на раннем этапе Римского имперского периода.

Сообщается, что после завершения документирования, очистки и реставрации статуи будут переданы в Анталийский музей.

Археологи же, отмечая, что работы в других частях комплекса магазинов продолжаются, ожидают, что раскопки всех магазинов будут завершены в этом году, и надеются на крупные находки в этом и других районах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!