В Риме открылась выставка с рубашками-оберегами османских султанов

В Риме в Турецком культурном центре института Юнуса Эмре (YEE) открылась выставка под названием "Молитвенные рубашки" ("Dualı Gömlekler"). В экспозиции представлены рубашки - обереги, которые носили османские султаны, чтобы одерживать победы в войнах или защищать себя от зла.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, в рамках экспозиции выставки в итальянской столице представлено 30 работ, подготовленных каллиграфом доктором наук Мехметом Ванлыоглу, художником по свету Айше Ванлыоглу и командой из тринадцати человек.

Выступая на открытии выставки, директор Турецкого культурного центра YEE в Риме Зафер Кыйыджы заявил, что организаторы выставки были очень рады представить любителям искусства в Японии, Германии, Албании, а затем и в Риме молитвенные рубашки, которые носили османские султаны.

На открытии выставки художник по свету Айше Ванлыоглу рассказала, что команда очень хотела передать исторический колорит османской эпохи, поэтому воспроизвела копии рубашек, инкрустированные орнаментом и надписями с молитвами, которые турецкие султаны носили под доспехами.

"Мы проводили выставки во многих странах и многих городах Турции, и они привлекли большое внимание. Теперь мы прибыли в Рим", - сказала она.

При этом художник отметила важность проведения мероприятия именно в Италии с точки зрения истории Османского государства.

"Конечно, когда есть историческая связь, это волнует нас еще больше. В экспозиции, например, есть рубашка Джема Султана. Мы знаем, что Джем Султан содержался здесь под стражей. Его рубашка - это рубашка, которая так и не обрела своего хозяина. Конечно, нас очень волнует, когда возникают такие исторические связи", - отметила она.

В свою очередь каллиграф Мехмет Ванлыоглу сообщил, что его команда на протяжении 10 лет занимается выставками: "Мы очень рады передать молодежи культуру наших предков".

В дополнение к геометрическим формам и значимым мотивам, на рубашках также есть шарифы и суры. Кроме того, рубашки имеют уникальное значение с точки зрения искусства и эстетики. Это исторический документ с точки зрения раскрытия социальной и культурной жизни того периода, который показывает уровень, достигнутый в искусстве каллиграфии и иллюминации надписями и орнаментами на рубашках. Считается, что рубашки защищают людей от сглаза и всевозможных болезней и исцеляют, а также выполняют важную функцию в плане обеспечения комфорта и мотивации тем, кто носит их в качестве нижнего белья.

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