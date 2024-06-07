Эта музыка действительно может улучшить вашу жизнь - в вечернем Баку - ФОТО
Как часто вы слушаете классическую музыку? Если вы предпочитаете "современные ритмы", вам надо знать, что классическая музыка действительно может улучшить вашу жизнь. Прослушивание классической музыки не только помогает расслабиться, но и наполняет нас положительной энергией, спокойствием и гармонией.
В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт оркестра "Bakı Sinfonietta", сообщает Day.Az.
Под руководством дирижера Джавада Тагизаде оркестр и солисты - заслуженные артисты Азербайджана Хуршид Абдуллаева (клавесин), Ниджат Салманов (флейта), Ильгар Гаджиев (фагот), Юлия Моторина (скрипка) и Ягуб Мамедов (гобой) исполнили произведения И.С.Баха, А.Райхенауэра, А.Шнитке, З.Маржанишвили.
Фото - Кямран Багиров
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
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