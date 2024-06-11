Фонд Тюркской Культуры и Наследия провел международную научно-методическую конференцию

Фонд Тюркской Культуры и Наследия в визит - центре заповедника-музея "Танбалы" Республики Казахстан провел международную научно-методическую конференцию на тему "Духовные ценности и культурное наследие тюркских народов". Мероприятие, организованное под эгидой Фонда, при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Акимата Алматинской области, Государственного историко-культурного и природного заповедника-музея "Танбалы", приурочено к 20-летию включения памятников "Танбалы" в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (2004), передает Day.Az.

В рамках мероприятия состоялось первое заседание Консультативного совета реставраторов и историков-архитекторов, созданного под эгидой Фонда Тюркской Культуры и Наследия с целью сохранения и популяризации тюркского культурного наследия как в странах Тюркского мира, так и за его пределами.

На мероприятии приняли участие советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев, президент Фонда Тюркской Культуры и Наследия Актоты Раимкулова, председатель комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан Кумис Сеитова, команда Государственного института истории и Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника Танбалы, а также свыше 20 ученых-историков из 6 стран.

На конференции с участием ведущих специалистов по тюркологии (археологов и историков) Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также других тюркских народов были обсуждены перспективы регионального сотрудничества в области исследований и защиты, а также восстановления тюркского археологического наследия.

Выступившая на конференции президент Фонда Тюркской Культуры и Наследия Актоты Раимкулова отметила, что данная конференция является единой платформой, объединяющей археологов, историков, специалистов Тюркского мира и способствующей взаимному обмену опытом. Она подчеркнула, что в повестку дня конференции включены такие вопросы, как сохранение культурного наследия тюркских народов, а также разработка стратегий его продвижения в мировом масштабе.

Актоты Раимкулова рассказала о проведении в рамках мероприятия первого заседания Консультативного совета реставраторов и историков-архитекторов, созданного под эгидой Фонда: "В деятельность Совета входит участие в изучении и сохранении объектов культурного наследия Тюркских народов, а также в развитии реставрации как неотъемлемой части сферы сохранения памятников архитектур, содействие исследовательской и издательской деятельности специалистов и учёных-архитекторов по изучению и реставрации недвижимого культурного наследия, что будет способствовать популяризации культурного наследия Тюркского мира".

Президент Фонда Актоты Раимкулова выразила уверенность в том, что конференция станет ярким этапом в сохранении и продвижении тюркского культурного наследия, а также в развитии научно-практического потенциала Тюркского мира.

В рамках мероприятия также состоялось открытие научно-реставрационной лаборатории наскальной живописи в визит - центре Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника "Танбалы".

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