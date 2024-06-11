Трагическая смерть… В Казахстане представлен спектакль, до премьеры которого в свое время не дожил Шихали Гурбанов

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр представил спектакль "Sənsiz" (Без тебя) на пятом Молодежном театральном форуме стран СНГ в Алматы (Казахстан), сообщили Day.Az в пресс-службе театра. Визит организован при поддержке министерства культуры Азербайджана и Союза театральных деятелей Азербайджана. Делегацию из более двадцати человек возглавлял директор театра Ильхам Аскеров.

Спектакль по одноименной пьесе государственного и общественного деятеля, ученого-литературоведа, драматурга, прозаика, поэта, писателя Шихали Гурбанова был показан на сцене Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова.

Спектакль "Без тебя" Шихали Гурбанова впервые был поставлен еще в 1967 году. Это была первая пьеса, посвящённая теме сталинских репрессий, поставленная на территории бывшего СССР. К сожалению, автор увидел только генеральную репетицию этого спектакля. После его смерти пьеса была удостоена первой премии на Республиканском конкурсе. 24 мая 1967 года Шихали Гурбанов трагически скончался. В день премьеры пьесы с фатальным названием "Без тебя" он сказал родным, чтобы отправлялись в театр без него, а он поедет к врачу, так как разболелся зуб, а потом уже приедет в театр. Но этому не суждено было случиться...

Режиссер-постановщик нового спектакля - Нихад Гуламзаде, композитор - Вугар Бабаев, художник - Вюсал Рагим, художник по свету - Рафаэль Вагифоглу, ассистенты режиссера - Ханым Гасанова и Кенуль Керимова. В ролях - народная артистка Мехрибан Заки, заслуженный артист Физули Гусейнов, актеры Илаха Гасанова, Эльчин Эфенди, Эльсевер Рагимов, Лала Сулейманова.

Драма "Без тебя" считалась самым смелым произведением своего времени и показала весь ужас системы ГУЛАГа. В сюжете рассказывается о Тарлане и Севиндж, которые являются жертвами сталинских репрессий 1937 года. Тарлан прожил в ссылке 18 лет и все эти годы его супруга Севиндж ожидает его возвращения. Получив известие об оправдании Тарлана, она решает отправиться на поиски арестованного и высланного мужа...

Главная цель форума в Алматы - сохранять и развивать культурные связи на постсоветском пространстве, выявлять и объединять молодых лидеров в этой сфере, тем самым способствуя расширению форм сотрудничества творческой молодежи стран СНГ в сфере культуры и искусства. Организатор - Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

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