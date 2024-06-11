Создавай картины под летним небом Азербайджана

В арт-резиденции Arts Council Azerbaijan в Мардакане состоялся июньский пленэр "Açıq səma altında" (Под открытым небом), организованный НПО Arts Council Azerbaijan, сообщает Day.Az. Руководителем проекта является Дадаш Мамедов.

Это интерактивное творческое мероприятие направлено на поддержку и развитие талантливых художников.

Цель пленэров - предоставление художникам возможности часто собираться в неформальной обстановке для совместного создания картин, обмена опытом и энергией, а также создания произведений искусства вне помещения. Такие мероприятия способствуют постоянному общению художников, стимулируют их развитие и продвижение их творчества.

Традиционно, с раннего утра участники мероприятия, среди которых были как молодые художники, так и мастера кисти старшего поколения, работали на открытом воздухе. В пленэре приняли участие художники Дадаш Мамедов, Мяляк Аббасзаде, Ляман Гаджиева, Гусейн Кянгярли, Самира Фаизова, Руслан Рустамов, Алия Асадуллаева и Наиля Магерамова.

Такие мероприятия способствуют развитию талантов и укреплению культурных связей внутри сообщества художников.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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