Реальное и фантастическое в Лянкяране – лабиринты любви

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр представил на сцене Лянкяранского государственного драматического театра спектакль "Bir, iki, bizimki" по одноименной пьесе народного писателя Кямала Абдуллы, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Показ спектакля состоялся в рамках организованных министерством культуры Азербайджана в регионах страны гастролей столичных театров с целью активизации культурной жизни регионов, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

Режиссер-постановщик - Алиф Джахангирли, художник - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, световое оформление - Рафаэль Гасанов, звукорежиссер - Шахана Салимова, ассистент режиссера - Нармин Джамалова. В ролях - заслуженный артист Айшад Мамедов, актеры Илаха Гасанова, Зия Ага, Хадиджа Новрузлу и Давуд Ариф.

Драма в пяти картинах из жизни двоих, тщетно пытающихся понять и обрести друг друга, - таков лейтмотив пьесы, в которой героиня тяготится своим положением, прошлым, тенью забытья, между тем прочно храня в памяти множество подсознательных ассоциаций, что дает надежду на будущее. Еще один герой - образ Духа, таинственный и непредсказуемый, выхватывающий из укромных уголков прошедшей жизни столь же важные, сколь ничтожные эпизоды. Реальное и фантастическое отражаются друг в друге как в зеркалах, или незаметно перетекают друг в друга как ходы в лабиринте - результатом духовных поисков и заблуждений его героев, которые передаются зрителям единой незримой нитью, и где, наверное, не существует граней между вымыслом и реальностью. Главная идея состоит в том, что любовь как высшее чувство на земле необходимо рассматривать в качестве основы нашей жизни - как нечто целостное, неразрушимое; она существует в контексте многовековой истории и культуры, при этом не теряя своей внутренней единой сути.

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