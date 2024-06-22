Азербайджанские звезды джаза выступят с концертом Baku Jazz Divas
В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 30 июня в 18.00 начнется концерт Baku Jazz Divas с участием ярких звезд джаза Тараны Махмудовой, Ульвии Рагимовой и Самиры Раджабли, сообщает Day.Az.
В концертной программе в сопровождении Mejazz Band будут представлены мировые джазовые композиции, импровизации и авторские произведения. Специальным гостем вечера будет лауреат международных конкурсов, пианист Афган Расул.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/baku-jazz-divas/119009
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