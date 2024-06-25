"Вечер камерной музыки" в Баку

На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт под названием "Вечер камерной музыки", сообщает Day.Az.

В программе выступил Азербайджанский государственный струнный квартет, деятельность которого имеет особое значение в истории музыки Азербайджана.

В программе в исполнении Азербайджанского государственного струнного квартета прозвучали произведения Людвига вана Бетховена и Александра Бородина.

Отметим, что Азербайджанский государственный струнный квартет был создан в 1998 году. Его репертуар богат классическими и современными произведениями азербайджанских и зарубежных композиторов.

В состав струнного квартета входят Назрин Асланлы (первая скрипка), Солтан Мамедова (вторая скрипка), Вахтанг Иманов (альт) и Алексей Милтых (виолончель).

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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