В Баку прошел концерт патриотической песни, посвященный Дню Вооруженных сил

Научно-методическим и квалификационным центром культуры (МЕМИМ) министерства культуры Азербайджана при поддержке Главного управления культуры города Баку и Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова в рамках проекта "Друг мастера" был организован вечер, посвященной Дню Вооруженных сил Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии вечера глава МЕМИМ Вугар Гумбатов отметил, что организация вечеров, посвященные героизму и патриотизму, является одним из приоритетных задач в деле пропаганды и воспитании молодежи в национально-патриотическом духе. Сотрудник МЕМИМ Риад Джабраилов рассказал о роли военно-патриотических песен.

С концертной программой выступил известный исполнитель военно-патриотических песен Шамистан Ализаманлы, который также рассказал о своих первых шагах в искусстве, об истории, развитии и значении азербайджанской военной музыки, поделившись с участниками мероприятия историей создания композиций.

Шамистан Ализаманлы исполнил песни "Cənab leytenant", (слова, музыка: Ш. Мусаоглу), "Can Azərbaycan" (слова: А. Джавадa, музыка Э. Сабитоглу) и другие песни. Азербайджанский государственный оркестр духовых инструментов под управлением заслуженного артиста, дирижера Алибалы Рзаева исполнил "Марш" композитора Г. Гараева и "Vətən marşı" композиторa А. Алиевa. Коллектив Шушинской городской детской школы искусств имени Ниязи представил произведение "Şuşa Fatehləri" (слова и музыка директора школы Анара Ализаде).

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