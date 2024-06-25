Азербайджанский актер оказался в команде Джеки Чана: Все держится в секрете

Азербайджанский актер, постановщик боевых сцен и каскадер Саин Фархад Фарманлы рассказал Day.Az об обучении в Jackie Chan Stunt Team Action Film Training Center (Центр Джеки Чана по подготовке команды каскадеров для фильмов-боевиков).

Саин снялся в ряде голливудских и других зарубежных картинах. Еще в 2017 году с отличием закончил обучение трюкам в Hollywood Advanced Stunt Course, организованное академией каскадеров в Калифорнии (США). Его учителя принимали непосредственное участие в создании таких известных фильмов, как "Матрица", "Веном", "Капитан Америка: Зимний солдат", "Форсаж", "Плохие парни", "Человек-паук", "Люди Икс", "Пираты Карибского моря", "День независимости", "Джейсон Борн", "Ярость", "Маска Зорро", "Индиана Джонс". Каскадер был также на стажировке в Universal Studios.

"У меня завязалось знакомство с Джеки Чаном. После некоторого разговора он захотел посмотреть мои видео, и я отправил. Мы попрощались в надежде встретиться. На днях побывал в Пекине (Китай), чтобы пройти специальное обучение в Центре Джеки Чана. Интересно, что по пути в центр и прибытии туда не разрешали снимать, все держится в секрете. Это место могут посетить только представители команды Джеки Чана и приглашенные им лица. Меня очень тепло встретили, я также несколько раз был в доме, рабочих кабинетах и студии Джеки Чана. Не передать словами мои эмоции и впечатления! Это надо было видеть собственными глазами! Тренинги проводили основные члены команды Джеки Чана, много лет работавшие с ним, обучали тонкостям боевого жанра. Помимо боевой хореографии и трюков, они также научили нас режиссуре и искусству боевых сцен, монтажу. Проведенные тренинги подтвердили то, что я выбрал правильный путь, и я следую в этом направлении. Кстати, в его студии вместе с участниками тренингов из зарубежных стран был исполнен саундтрек из фильма Ride on, который скоро будет представлен широкой общественность", - сказал Саин, выразив признательность руководителю Jackie Chan Stunt Team Action Film Training Center Хэ Цзюнь и руководителю K-Star Training Academy Филиппу Сахагуну за отличную организацию процесса.

По окончании обучения Саин был награжден сертификатом Центра. По его словам, приобретенный с годами опыт в фильмах и новые знания на тренингах в Китае будут применяться по всем трем направлениям и он будет обучать свою команду, чтобы качество боевых сцен в азербайджанских фильмах стало выше.

"Я верю, что в ближайшем будущем я буду сниматься в фильмах Джеки Чана. Были также проведены переговоры о сотрудничестве с командой Джеки Чана. В ближайшее время думаю пригласить их в Азербайджан. У нас сложились очень теплые и дружеские отношения", - сказал Саин.

В настоящее время Саин работает над своим полнометражным фильмом в жанре боевика и драмы под названием Qaytan, в котором вместе со своим коллегой по фильму Эмилем Гасымовым является генеральным продюсером, автором идеи и исполнителем главной роли.

"Фильм предназначен в основном для зарубежной аудитории. По этой причине я еще более серьезно отношусь к работе и понимаю, что несу большую ответственность. Потому что как азербайджанец я хочу представить на международной площадке достойный фильм. Подробную информацию о творческом составе и сюжете фильма я могу дать только в дальнейшем. Могу сказать, что в творческом составе будут и зарубежные специалисты. Верю, что эта работа займет особое место в азербайджанской кинокультуре, и мы сможем сказать свое слово в зарубежных странах в жанре боевика. В фильме также будет отображен один из прекрасных регионов Азербайджана, что также направлено на пропаганду туристического потенциала страны. Кроме того, я начинаю сериал в жанре боевика и драмы, который рассказывает о судьбе спортсмена. Я надеюсь, что смогу найти поддержку и для реализации этого проекта. Выражаю глубокую признательность всем, кто поддерживал меня на протяжении многих лет, мою работу и достижения, и также моей команде каскадеров Sain's Action Team за их терпение и настойчивость на этом сложном пути вместе со мной. Надеюсь, что мы будем еще упорнее трудиться ради нашей страны, добиваться больших успехов", - добавил Саин.

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