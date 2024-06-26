Скончался автор и исполнитель бакинского шансона Шаиг Ягубов

На 56 году жизни скончался автор и исполнитель бакинского шансона, композитор, поэт-песенник, аранжировщик, звукорежиссёр Шаиг Ягубов, сообщает Day.Az.

Шаиг Ягубов родился 14 сентября 1968 года в пригороде Баку Локбатане. В юности Шаиг играл на аккордеоне и гитаре во дворе, учился в музыкальной школе. Выпускник музыкального училища имени Асафа Зейналлы по классу хорового дирижирования. Параллельно с учебой работал музыкальным руководителем в Доме пионеров. Интересно, что уже с 14 лет Шаиг стал ходить на свадьбы как музыкант. Его дядя был известным в Баку музыкантом по прозвищу Kоr (Слепой) Рамиз, который в 1980-х годах привнес новшество на азербайджанские свадьбы, впервые заиграв на синтезаторе. Дядя стал первым учителем будущего шансонье и водил его с собой на все свадьбы, где Шаиг играл на бас-гитаре, а Рамиз на синтезаторе. Затем Шаиг постепенно стал исполнять шансон, создавать песни, которые исполняли известные исполнители этого жанра.

В середине 90-х совместно с известным джазменом Рашадом Гашимовым Шаиг попадает в команду КВН "Парни из Баку", где они вели музыкальное сопровождение, а также участвовали в выступлениях и гастрольных турах команды. В те же годы создает композиции для популярных исполнителей, среди которых Агададаш Агаев, Самед Самедов, Рухангиз Аллахвердиева, Айдынчик и др. Одно время жил и работал в Иркутске. Выпустил несколько альбомов, среди которых "А в Локбатане", "Вечер наступил в Баку", "Ольмяз мяхяббят" и т.д. В 2017 году во Дворце культуры имени Али Амирова поселка Локбатан Гарадагского района Баку состоялся концерт, посвященный 20-летию творческой деятельности Шаига Ягубова. В мероприятии приняли участие гости из России, Украины, Литвы, Грузии и Германии. В последние годы тяжело болел, но продолжал творческую деятельность.

Allah rəhmət eləsin

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