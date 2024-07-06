В связи с неформальным саммитом ОТГ в Шуше был организован концерт

В связи с неформальным саммитом Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше был организован концерт.

Как сообщает в субботу Day.Az, особое впечатление на слушателей произвел мугам "Баяты-Шираз" в исполнении Хазрата Азизли на концерте "Dostluq"("Дружба"), который транслировался в эфире телеканала AzTV.

Представляем вниманию читателей данные кадры.

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