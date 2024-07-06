https://news.day.az/culture/1673106.html В связи с неформальным саммитом ОТГ в Шуше был организован концерт - ВИДЕО
В связи с неформальным саммитом ОТГ в Шуше был организован концерт - ВИДЕО
В связи с неформальным саммитом Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше был организован концерт.
Как сообщает в субботу Day.Az, особое впечатление на слушателей произвел мугам "Баяты-Шираз" в исполнении Хазрата Азизли на концерте "Dostluq"("Дружба"), который транслировался в эфире телеканала AzTV.
Представляем вниманию читателей данные кадры.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре