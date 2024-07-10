В Баку прошел концерт популярного исполнителя Арзу Рзаева

Джан Баку, дом родной,

Мы живём одной семьёй,

И один лишь верность всем хранишь,

Ты огнём в ночи горишь,

И мы верим от души,

Что любовь в сердцах ты сохранишь, - так поется в одном из его хитов.

В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел концерт популярного исполнителя бакинского шансона и эстрады Арзу Рзаева, сообщает Day.Az. Вечер был посвящен 40-летию творческой деятельности артиста.

Его увлечение музыкой произошло еще в детстве и после окончания музыкального училища он начинает заниматься профессионально музыкой как инструменталист в ансамбле. Обладавший хорошими вокальными данными и душевным исполнением и, конечно, свойственной ему харизме, он сразу же завоевал сердца любителей бакинского шансона и эстрады. В 80-х записывает множество песен для первого эстрадного альбома в сотрудничестве с Эльдаром Мансуровым, Флорой Керимовой, Наилей Бейдуллаевой и др., а также участвует в многочисленных телепередачах. Однако в начале 1990-х решает уехать во Францию. Вернувшись через несколько лет, начинает сотрудничество со своим однокурсником, композитором Эльчином Имановым. В результате в 1994 году они презентуют совместный альбом "Джан Баку", ставший впоследствии культовым. Песня "Джан Баку" становится абсолютным хитом и начинает звучать во всех концах земного шара: в Нью-Йорке, Тель-Авиве, Берлине, Москве и др. городах. На песню снимается клип, а Арзу Рзаев получает множество приглашений из-за рубежа. Так начинается путь мечты певца (его имя означает на азербайджанском "мечта")...

Арзу Рзаев также является актером кино, он снялся в более десяти художественных фильмах, в основном комедийного плана.

В концертной программе выступили друзья артиста - народные артисты Эйюб Ягубов, Джаван Зейналлы, Гейдар Анатоллу, а также Вагиф Асадов, Аббас Ахмед, Айдынчик, Назим Файтончу, Ильгар Саиль, Айгюн Джахангир, El Shahin и Фарид Агаев. Ведущим вечера был заслуженный работник культуры Рахиб Азери. Было сказано множество теплых слов в адрес Друга и Профессионала, зрители овациями встречали артистов и танцевали на вечере.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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