Прошла церемония награждения победителей конкурса живописи об Ичери-шехер

В Бакинском доме фотографии прошла церемония награждения победителей конкурса живописи, посвященного древнему Ичеришехер, в рамках серии мероприятий #Icherisheherim Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" совместно с Государственной художественной академией и Союзом художников Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе управления.

Выступившие председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, депутаты Милли Меджлиса VI созыва Фазиль Мустафа и Ульвия Гамзаева, проректоры Азербайджанской государственной академии художеств, народные художники Салхаб Мамедов и Фуад Салаев отметили значимость проекта в деле пропаганды древнего наследия и поддержки талантов.

Главная цель конкурса - показать традиции, историю и сегодняшний день Ичеришехер глазами художников.

На конкурс, который длился два месяца, были представлены работы более 300 участников. В состав жюри вошли - народные художники Натиг Алиев, Фархад Халилов, Салхаб Мамедов, Айдын Раджабов и Алияр Алимирзаев.

Из сорока отобранных работ выбраны семь лучших произведения, вручены дипломы и благодарственные письма, денежные премии (1-е место - 1500 манатов, 2-е место - 1000 манатов, 3-е место - 500 манатов и 4 художникам - 250 манатов в качестве поощрительного приза). Среди победителей конкурса первые три места заняли Фахрия Алиева ("Шахский дворец"), Саида Мусаева ("След Крепости") и Назрин Халафова ("Ветреный день в Баку"). Поощрительные награды получили - Рамиль Мамедов ("Мечеть в Ичеришехер"), Назрин Муталлифли ("В снах"), Рашад Рзаев ("Пасмурный день") и Самира Велиева ("Ночной караван").

Затем гости ознакомились с выставкой #Icherisheherim, которая будет открыта для посетителей до 10 августа. Вход - бесплатный.

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