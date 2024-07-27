Заслуженный артист Шахин Новраcли стал гостем международного джазового фестиваля

46-й международный джазовый фестиваль во французском городе Марсиак собрал самых влиятельных артистов мира.

Как сообщает Day.Az, специальным гостем фестиваля стал азербайджанский джазовый пианист, заслуженный артист Шахин Новрасли.

В рамках фестиваля он встретился со студентами колледжа Ареты Франклин перед концертом, посвященным памяти американского мастера джаза, пианиста, композитора и педагога Ахмеда Джамаля (Фредерик Рассел Джонс). Ш.Новрасли провел мастер-класс для юных музыкантов.

Одним из запоминающихся моментов стало проведение годовщины смерти знаменитого пианиста Ахмеда Джамаля на джазовом фестивале "Марсиак" в этом году. Джазмен родился в 1930 году в городе Питтсбург (штат Пенсильвания), а в 1950 году переехал в Чикаго, где принял ислам и сменил имя на Ахмед Джамаль. Он скончался в 2023 году.

Отметим, что суть джазового фестиваля "Марсиак" заключается в его способности преодолевать границы, о чем свидетельствует его эклектичная и вдохновляющая программа.

Фестиваль продлится до 4 августа.

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