Путешествие из Баку в Карабах – Джыдыр Дюзю, культурное наследие города Шуша и музейные сокровища

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) организовала пресс-тур в Карабах на рейсе из Баку в Физули. Полеты теперь выполняются регулярно (по понедельникам и пятницам), что способствует развитию туризма и экономических связей в регионе.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, группа представителей СМИ посетила несколько ключевых достопримечательностей Карабаха,

Карабах славится своими великолепными пейзажами и природными красотами, и второй день тура начался с посещения Джыдыр Дюзю.

Джыдыр Дюзю встретил нас облачностью, создавая мистическую атмосферу. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться свежим горным воздухом и тишиной, нарушаемой лишь шепотом ветра.

Здесь также открывается захватывающий вид на скалистые утесы, возвышающиеся над зелеными лесами. Несмотря на облачность, можно разглядеть слои породы. Этот пейзаж завораживает своей грандиозностью и суровой красотой, подчеркивая мощь природы.

Кроме того, здесь можно смело продолжить тему панорамных видов. Мы видим, как ущелье простирается вдаль, теряясь в густом тумане. Каменные стены и зеленые склоны гор выглядят величественно и таинственно одновременно. Туман, спускающийся на долину, создает ощущение нахождения на краю мира, где природа правит безраздельно.

Впечатления от посещения Джыдыр Дюзю нельзя передать словами. Здесь, вдали от суеты города, можно по-настоящему расслабиться и почувствовать себя частью этой величественной природы. Это место окутано спокойствием и умиротворением, что делает его идеальным для медитации и восстановления сил.

Следом наша группа журналистов посетила музей-мавзолей Моллы Панаха Вагифа в городе Шуша. Этот мемориальный комплекс является важным культурным и историческим памятником, посвященным великому азербайджанскому поэту и государственному деятелю.

Вначале нас встречает информационный стенд, который рассказывает о жизни и деятельности Вагифа, а также о процессе восстановления его мавзолея. Фотографии на стенде иллюстрируют как исторические моменты, так и современные усилия по реставрации. На стенде также изображены портреты поэта, что помогает посетителям лучше понять его значимость и вклад в азербайджанскую культуру.

Внушительное здание мавзолея возвышается над лесистым ландшафтом. Архитектура сооружения впечатляет своей монументальностью и изысканностью. Высокие стены и декоративные решетки создают ощущение величия и торжественности, достойной памяти великого поэта. Вход в мавзолей подчеркивает строгую симметрию и аккуратность исполнения, что подчеркивает уважение к наследию Вагифа.

Посещение музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа оставляет глубокие впечатления. Это место позволяет окунуться в историю и почувствовать связь с великими личностями прошлого. Комплекс не только сохраняет память о Вагифе, но и вдохновляет посетителей на изучение богатого культурного наследия Азербайджана.

После, совместно с группой журналистов, мы посетили знаменитый Дом-музей Бюльбюля. Это место, где великий азербайджанский певец и музыкант Бюльбюль жил и творил, является важной культурной достопримечательностью, привлекающей множество посетителей.

Дом-музей Бюльбюля погружает нас в атмосферу прошлого века, когда великий певец радовал слушателей своим уникальным голосом. В интерьере музея представлены различные экспонаты, связанные с жизнью и творчеством Бюльбюля. Здесь можно увидеть традиционную одежду, музыкальные инструменты и фотографии, иллюстрирующие богатую историю этого места. Экспонаты бережно сохраняются, создавая ощущение, что посетители переносятся во времена, когда Бюльбюль жил и творил.

Снаружи музея можно увидеть ухоженный сад. Этот зеленый уголок создает атмосферу спокойствия и уюта, где можно отдохнуть и насладиться красотой природы. Сад прекрасно дополняет общий ансамбль музея, делая его еще более привлекательным для туристов.

Посещение Дома-музея Бюльбюля стало важной частью нашего пресс-тура, давая возможность глубже понять культурное наследие Азербайджана. Это место сохраняет память о великом артисте и его вкладе в музыкальное искусство, вдохновляя новые поколения на изучение богатой истории и культуры страны, а также ценить ее.

В завершении дня мы посетили музей ковров, который оставил незабываемое впечатление своим богатым собранием экспонатов.

Мы увидели традиционное женское платье, богато украшенное яркими цветами и сложным орнаментом, отражающим культурные особенности региона. В залах музея выставлены крупные ковры с изысканными узорами и насыщенной цветовой палитрой, каждая деталь которых свидетельствует о мастерстве и тонкости работы местных ткачей. Некоторые ковры поражают своей сложностью и разнообразием рисунков, каждый из которых рассказывает свою уникальную историю.

Отметим, что согласно решению коллегии министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, стоимость авиабилетов на рейсы Баку-Физули/Физули-Баку составляет 78 манатов в одну сторону. В эту стоимость входит 10 кг ручной клади и 23 кг багажа.

Для детей в возрасте от 2 до 12 лет предусмотрена скидка в размере 25% от тарифа, для младенцев до 2 лет - 90%.

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