В Баку состоялся литературный вечер, посвященный памяти Мыколы Мирошныченко и Аббаса Абдуллы

В Баку состоялся литературный вечер, посвященный памяти видного украинского переводчика азербайджанской литературы, поэта Мыколы Мирошныченко и азербайджанского украиниста, переводчика и исследователя украинской литературы Аббаса Абдуллы, сообщили Day.Az организаторы. Этих двух выдающихся личностей связывала многолетняя дружба и творчество.

Инициаторами мероприятия выступили соучредительница Украинско-Тюркского центра Марина Гончарук и глава Союза украинок Азербайджана Лидия Алиева-Шестак. Литературный вечер прошел при поддержке народного депутата Украины Сергея Нагорняка. По его словам, сегодня важно утверждать культуру памяти в двусторонних отношениях, что улучшит понимание ценностей наших народов и будет способствовать популяризации украинской культуры и литературы в Баку.

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев отметил, что культурные отношения между нашими странами имеют глубокие корни, а проекты, направленные на их развитие, важны для актуализации общих страниц истории.

По словам модератора мероприятия Марины Гончарук, Мыколу Мирошныченко, как и многих выдающихся поэтов, в советское время обвиняли в "национализме" и не разрешали публиковаться.

"Тогда по совету друзей он решил пойти в переводческое дело. Он был невероятно способен и талантлив, поэтому тюркскими языками овладел в основном самостоятельно (знал азербайджанский, турецкий, старотурецкий, крымскотатарский), однако в 1976-1978 гг. совершенствовал свои знания в Бакинском государственном университете. Он на высоком уровне овладел не только азербайджанским языком, но и глубоко исследовал литературу, культуру, историю Азербайджана, тонко понимал особенности менталитета и традиций, ценностей азербайджанцев. Более тридцати лет жизни он посвятил переводу азербайджанской литературы, и главной его работой является двухтомная Антология азербайджанской поэзии (2006), которая и по сей день остается главным собранием высокохудожественных переводов азербайджанской литературы на украинском языке", - сказала Марина Гончарук.

Самый близкий друг Мыколы Мирошныченко Аббас Абдулла переводил украинскую литературу с оригинала. Он два года жил в Киеве, совершенствовал свои знания по украинскому языку и литературе в Институте литературы, затем переводил Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Ивана Драча и десятки других украинских авторов. Исследовал двусторонние культурные связи, деятельность в начале ХХ века общества "Просвита" в Баку и многие другие важные вопросы украинско-азербайджанских отношений.

Председатель Союза украинок Азербайджана Лидия Алиева-Шестак отметила, что такими вечерами памяти мы не только чтим деятелей культуры, но и способствуем сохранению их творческого наследия для будущих поколений, популяризации среди молодежи.

"Эти личности внесли огромный вклад в литературу как Азербайджана, так и Украины. Когда знакомишься с их творчеством, прежде всего, задумываешься о том, как они, не имея современных возможностей интернета и связи, оставили после себя такое богатое культурное наследие, были чрезвычайно продуктивны в своей деятельности. Безусловно, они обладали энциклопедическими знаниями. Их творчество невероятно мотивирует и является ярким примером культурной дипломатии, способствует укреплению украинско-азербайджанской дружбы и поддержке друг друга", - сказала Лидия Алиева-Шестак.

На мероприятии также присутствовали младший сын и внучка поэта Аббаса Абдуллы - Айхан Гаджалоглы и Айше Севги Гаджалоглы, которая свободно владеет украинским языком.

Айше Севги Гаджалоглы подчеркнула, что Украина и Азербайджан имеют длительную историю дружеских отношений, однако для семьи Аббаса Абдуллы эти отношения носят совершенно иной смысл и другой характер.

"Любовь и уважение к Украине и украинскому языку мы всей семьей унаследовали от дедушки. Мой украинский язык это тоже то, что я унаследовала от дедушки. Мы не говорили с ним о каких-то обычных вещах, моих делах и т.д., мы говорили о политике, литературе, вопросе языка, он много говорил об Украине, очень много историй было связано именно с Мыколой Мирошныченко. Дедушка постоянно много работал. Четыре страны были его жизнью - Азербайджан, Украина, Турция, Грузия. У дедушки была огромная библиотека очень ценных книг, и я часто заглядывала на полочку, где была украинская литература и стала изучать этот язык. У меня даже есть такая рукопись дедушки, где он перевел произведение Тараса Шевченко "Заповит" (Завет). Я нашла ее случайно внутри "Кобзаря" Тараса Шевченко после смерти дедушки. После его смерти я почувствовала, что это не потеря дедушки, а огромная потеря для народа, страны и двух культур", - рассказала она.

Резюмируя, модератор Марина Гончарук отметила важность создания "Библиотеки Мыколы Мирошныченко" в Киеве и Дома-музея Аббаса Абдуллы в Баку.

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