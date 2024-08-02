В Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана расследуется факт присвоения армянским исполнителем песни "Yarımgilə"

Факт распространения в Facebook и Tik-tok в исполнении армянского певца Минаса Ованесяна (Mino) песни "Yarımgilə", музыка которой принадлежит азербайджанскому композитору, заслуженному деятелю искусств Джаванширу Гулиеву, а слова состоят из баяты, расследуется в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, в связи с этим Джаваншир Гулиев был приглашен в Агентство 31 июля 2024 года. В ходе встречи с председателем правления Агентства Кямраном Имановым был обсужден факт кражи этой песни армянским исполнителем. Джаваншир Гулиев обратился в Агентство с заявлением об оказании содействия в восстановлении авторских прав, нарушенных армянским исполнителем Минасом Ованесяном (Mino).

Эксперты Агентства - народные артисты Азербайджана, композиторы Фаиг Суджаддинов и Эльдар Мансуров в связи с очередной кражей армянами произведения заявили, что музыкальные произведения азербайджанских композиторов - оперы, симфонии, песни, строятся на основе ладов мугама - сегяха, баяты-шираза, шура, чахаргяха и других. Песня "Yarımgilə" написана на основе лада мугама "шуштер" и песня армянского исполнителя полностью совпадает с ней.

Песня "Yarımgilə" была написана в 1991 году и впервые исполнена в 1993 году народной артисткой Азербайджана Бриллиант Дадашевой и Джаванширом Гулиевым в дуэте на Азербайджанском телевидении. На странице YouTube также были размещены студийные кадры песни. Эта песня - одно из самых известных произведений Джаваншира Гулиева.

Начиная с 2004 года, Джаваншир Гулиев зарегистрировал в Агентстве (в то время называлось Агентством по авторским правам) 41 музыкальное произведение, четыре из которых были написаны для большого симфонического оркестра. Песня "Yarımgilə" была зарегистрирована 27 июля 2006 года, и в связи с этим было выдано свидетельство о регистрации произведения под номером 3089. Песню "Yarımgilə" исполняли Гюлай Зейналлы, Самира Эфенди, турецкая певица Эзги Мертин и другие известные исполнители.

Песня "Yarımgilə" была присвоена армянским исполнителем Минасом Ованесяном (Mino), то есть без разрешения Джаваншира Гулиева он исполнил ее, изменив слова и не указав имя композитора. Таким образом, армянский исполнитель Минас Ованесян (Mino) нарушил личные (неимущественные) права и имущественные (экономические) права Джаваншира Гулиева.

Также в Агентстве сказали, что слова песни (баяты) являются образцом фольклора, принадлежащего азербайджанскому народу. В соответствии с законом Азербайджанской Республики "О правовой охране образцов азербайджанского фольклора", юридические и физические лица других государств могут использовать образцы фольклора за пределами Азербайджанской Республики в коммерческих целях только с разрешения агентства и внеся плату за использование. При этом во всех опубликованных произведениях, в том числе в случаях публичного исполнения образцов фольклора должен быть четко указан их источник, а также географическое название места происхождения используемого образца фольклора и (или) назван народ (общества), к которому он принадлежит.

"Этот случай, наряду с нарушением положений национального законодательства, а также принципа "национального режима", являющегося одним из основополагающих принципов, закрепленных в статье 5 Бернской конвенции "Об охране литературных и художественных произведений", членами которой являются Азербайджан и Армения, и других международных договоров, сторонами которых являются обе страны, также является нарушением Конвенции Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), договора ВОИС об авторском праве и договора об исполнителях и фонограммах.

Следует отметить, что Джаваншир Гулиев передал управление имущественными правами в цифровых сетях ООО "Mikpro", которое работает в этой сфере. Мы связались с руководством ООО "Mikpro" по этому вопросу. В ООО сообщили, что были направлены уведомления об удалении со всех платформ этой песни в исполнении армянского исполнителя Минаса Ованесяна (Mino).

Агентство, учитывая более ранний опыт с Общественным объединением "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания" - https://rays.az/, продолжит оказывать помощь в рамках своих полномочий по восстановлению нарушенных авторских прав Джаваншира Гулиева, о результатах чего будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в заявлении.

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