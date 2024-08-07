В Шанхае откроется первый международный филиал Музея Родена

Частный музей под названием Centre d'Art Rodin открывается в Шанхае после восьми лет подготовки. Событие происходит в год, когда две страны - Франция и Китай - отмечают 60-летие дипломатических отношений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, новое учреждение будет финансироваться в частном порядке советом, возглавляемым французско-китайским коллекционером искусства У Цзин. Шанхайский филиал будет базироваться во французском павильоне, построенном для Экспо-2010.

Директор Musée Rodin в Париже Амели Симье подписала соглашение с У Цзин в апреле 2023 года и как она заявила изданию Le Monde: "Это не дочерняя компания, а частный центр, который будет им управлять, и который не зависит от [парижского] музея".

Филиал в Шанхае возглавит художественный директор Конг Сянхэ и будет иметь поддержку в исследованиях и курировании со стороны французского учреждения, с которым оно будет сотрудничать по программированию выставок и рассказал изданию Post, что французский музей выбрал Шанхай в качестве места для своего первого международного филиала из-за его культурной значимости и яркой художественной сцены, а также потенциала его экономики и городского развития.

"Открытие Центра искусств Родена в Шанхае является исключительным примером французско-китайского культурного обмена, цель которого - продемонстрировать художественный дух и достижения Родена, а также подчеркнуть связь и взаимную близость между Роденом и Китаем", - сказал Конг Сянхэ.

Огюст Роден, родившийся в Париже в 1840 году, широко известен как скульптор XIX века, который первым порвал с классическими традициями и создал фигуры, отражающие обычные человеческие страдания, любовь и физическую уязвимость.

В Centre d'Art Rodin на открытии, которое получило название "Роден: Наследие современной скульптуры" будет представлено около пятидесяти скульптур Родена. Выставка продлится два года. Среди произведений будут представлены гипсовые версии "Мыслителя" 1904 года и "Века бронзы" 1877 года, а также бронзовые версии "Поцелуя" 1882 года и "Идущего человека" 1907 года. Также будут представлены около тридцати работ учеников Родена Антуана Бурделля и Аристида Майоля, а также учителя Родена Альбер-Эрнеста Карриэ-Беллеза. Завершит выставку коллекция китайского искусства Родена, ранее не демонстрировавшаяся публично. Среди сокровищ будут статуэтка Гуаньиня, терракотовые фигуры времен династии Тан и фарфоровые изделия из династий Мин и Цин.

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