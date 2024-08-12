Спустя 500 лет найден потерянный компас Николая Коперника

Компас возрастом более 500 лет был обнаружен археологами-любителями на территории замка Фромборк на севере Польши. Именно в этом замке Коперник совершил важнейшие астрономические открытия и разработал гелиоцентрическую систему мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, компас, изображенный на знаменитой картине Яна Матейко "Сохранение природы Богом", был найден в комнате, расположенной под садами замка. Согласно легенде, Коперник использовал секретный туннель из своей личной резиденции, чтобы попасть в городской собор. Именно там археологи-любители обнаружили компас.

Разместив в социальных сетях фотографию компаса, висящего над картиной, группа Treasure Mission, которая нашла компас, сообщила: "В саду, где Николай Коперник проводил свои астрономические наблюдения, мы нашли компас, датируемый началом XVI века. Эта невероятная находка не только возвращает нас во времени к периоду, когда Коперник совершил свои новаторские открытия, но и открывает новые возможности для понимания его методов работы. Благодаря сотрудничеству с археологами мы узнали, что этот компас мог использоваться для точных измерений, которые имели решающее значение в астрономических исследованиях. Возможно ли, что этот инструмент использовался самим Коперником или его коллегами?"

Зоряна Поленик из Музея Николая Коперника во Фромборке сообщила, что компас мог принадлежать великому астроному. Она отметила, что в 1520-х годах Коперник был вынужден покинуть замок из-за войны Польши с тевтонскими рыцарями. Затем он вернулся, чтобы написать работу De Revolutionibus Orbium Coelestium ("О вращении небесных сфер"), опубликованную в 1543 году. Эта работа возвела Коперника в ранг одного из отцов современной науки, несмотря на то, что в 1616 году книга была запрещена за противоречие церковной доктрине.

Однако это не единственная новость, связанная с гением: совсем недавно группа польских ученых провела масштабную работу по воссозданию лица Коперника с помощью современных технологий. Дело в том, что при жизни знаменитого ученого не было создано ни одной картины с его изображением, а единственный автопортрет сгорел во время пожара в 1597 году.

Используя череп, найденный в предполагаемой могиле Коперника, и современные методики компьютерной реконструкции, специалисты воссоздали точный облик 70-летнего ученого. Процесс реконструкции был сложным и долгим, но результат поразил всех: получившийся портрет удивляет своей реалистичностью. Перед учеными предстал человек со светлыми волосами, строгим выражением лица, крупным носом и выступающим подбородком - характерными чертами, присущими польской знати того времени. Уникальная реконструкция позволила потомкам буквально "взглянуть в глаза" астроному спустя почти 500 лет после его смерти.

Николай Коперник был похоронен в кафедральном соборе Фромборка. При этом ученые пять веков не могли найти могилу астронома. В 2006 году в распоряжении исследователей оказался образец ДНК для сравнения несколько волос, обнаруженных в астрономическом справочнике, который использовал ученый. В 2008 году анализ ДНК костей скелета, найденных под фундаментом замка, подтвердил, что они принадлежали Копернику.

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