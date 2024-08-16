В Дербенте найдена древняя посуда

При раскопках в Дербенте были найдены тарелки, которыми, предположительно, пользовался ханский двор.

Как сообщает Day.Az, об этом 15 августа сообщает глава города Ахмед Кулиев в своем Telegram-канале.

"Уже найдены интересные экспонаты XVII века - китайская, персидские и местная тарелки. Как предполагают ученые, они могли использоваться для нужд ханского двора", - поделился находкой Кулиев.

Археологические раскопки проходят в Дербенте на территории древней крепости Нарын-кала уже несколько месяцев начиная с июня. Отряд ученых под руководством заведующего отделом средневековой археологии института РАН Владимира Коваля активно исследует территорию вокруг сооружения, возведенного в VI-XVII веках.

Руководитель пресс-службы администрации города Дербента Тельман Раджабов также предполагает, что найденными в процессе раскопок тарелками мог пользоваться Фатали-хан, который являлся правителем Кубинского ханства в 1758-1789 годах.

Отметим, что недавно в Монголии обнаружили древнее захоронение с артефактами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!