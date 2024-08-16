День рождения народного поэта Бахтияра Вахабзаде

Прошло 99 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта, драматурга и литературоведа, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана Бахтияра Вахабзаде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Бахтияр Махмуд оглу Вахабзаде родился 16 августа 1925 года в городе Шеки.

В 1934 году вместе с семьей переехал в Баку и, окончив здесь среднюю школу, в 1942 году поступил на филологический факультет Азербайджанского государственного университета. В 1947 году окончил университет, а в 1950 году - аспирантуру. Работая с 1950 года в Азербайджанском государственном университете на должностях преподавателя, доцента и профессора, более пятидесяти лет жизни посвятил развитию образования в стране.

Свое художественное творчество Бахтияр Вахабзаде начал в 1943 году после издания своего первого стихотворения "Мать и фотография". С того периода его стихотворения, научные статьи, отзывы регулярно публиковались в периодической прессе. В лирических стихотворениях, собранных в первой книге Бахтияра Вахабзаде "Мои друзья", нашли свое поэтическое отражение чувства и мысли народа, одержавшего победу над фашизмом.

В 1951 году Бахтияр Вахабзаде защитил кандидатскую, а в 1964 году - докторскую диссертацию по филологии. В 1980 году был избран членом-корреспондентом, а в 2000 году - действительным членом Национальной Академии наук Азербайджана.

Будучи одной из самых ярких личностей в истории азербайджанской литературы, Бахтияр Вахабзаде своим творчеством сыграл важную роль в обогащении нашей художественной мысли. В центре внимания мастера пера находились события, происходившие на различных этапах истории азербайджанского народа, начиная с древних времен, яркие образы выдающихся личностей.

Более 70 стихотворных сборников и 20 поэм, 2 монографии, 11 научных работ и сотни статей принесли народному поэту почет и уважение. Автор книг "Свет в глубокие пласты", "Художник и время", "Величие в простоте", "Время и я", "Тепло родного очага" и других. Драматические произведения Бахтияра Вахабзаде, в которых оживают многие события нашей истории, сыграли большую роль в воспитании молодого поколения. Его пьесы были успешно поставлены на сценах азербайджанских и зарубежных театров.

Бахтияр Вахабзаде также внес вклад в азербайджанскую науку как ученый-исследователь. Научная общественность всегда с большим интересом встречала его работы, являющиеся результатом изысканий в области изучения нашего устного литературного наследия, классической и современной азербайджанской литературы. Одним из важных направлений творчества Бахтияра Вахабзаде была борьба за чистоту и обогащение азербайджанского языка.

Успешно сочетая литературное и научное творчество с педагогической деятельностью, Бахтияр Вахабзаде, как профессор Бакинского государственного университета, на протяжении многих лет вносил вклад в подготовку высококвалифицированных кадров в Азербайджане.

Произведения поэта были изданы в переводе на ряд языков. А благодаря его художественным переводам азербайджанский читатель получил возможность ознакомиться с образцами мировой поэзии.

Достойно представляя нашу страну далеко за пределами республики, Бахтияр Вахабзаде прилагал все силы и способности во имя пропаганды национальной культуры и популяризации в мире нашего литературного наследия.

Литературно-научная и общественная деятельность поэта получила высокую оценку. Бахтияр Вахабзаде получил почетные звания "Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики" (1974), "Народный поэт Азербайджана" (1984). Удостоен ряда орденов и медалей, в том числе высшей государственной награды Азербайджанской Республики - ордена "Истиглал". Был избран почетным доктором государственного университета Анкары (1995). Избирался депутатом Верховного Совета Азербайджанской Республики (1990), в 1995-2000 годах - депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Поэт скончался 13 февраля 2009 года на 84-м году жизни.

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