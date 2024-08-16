В Гянджинской государственной филармонии впервые состоится концерт Даниила Кириллова и Анны Расиной

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова 19 сентября в 19: 00 впервые выступят известные пианисты и лауреаты международных конкурсов Даниил Кириллов и Анна Расина.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе филармонии.

В концертной программе "Universum" прозвучат жемчужины мировой классической музыки - произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Масканьи, Мендельсона и Рахманинова.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/daniil-kirilov-and-anna-rasina-universum/125105

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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