Азербайджанская художница награждена медалью во Франции

Руководитель Ассоциации "Toгрул Нариманбеков" (Association de Togrul Narimanbekov), педагог воскресной школы "Натаван", известная художница Эсмер Нариманбекова награждена медалью в Париже.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, художница удостоена высокой награды Академического общества Arts-Sciences-Lettres Франции за талант, творчество в области живописи и вклад в пропаганду культуры на международной арене.

Эсмер Нариманбекова - дочь народного художника Азербайджана Тогрула Нариманбекова. Ее творчество отличается тематическим и жанровым разнообразием, а работы привлекают внимание эстетическим совершенством и вызывают большой интерес как в Азербайджане, так и за его пределами. Произведения Эсмер Нариманбековой неоднократно демонстрировались во Франции, России, Турции, США и других странах.

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