В Японии на двух языках издана книга с произведениями Гара Гараева для фортепиано

В Японии в рамках проекта по изданию нотных книг выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева вышла новая книга.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, произведения композитора для фортепиано изданы местным музыкальным издательством "Zen-On".

В книгу вошли фортепианные миниатюры для детей и другие произведения, созданные композитором. Методические рекомендации к произведениям были разработаны пианисткой Гюльнарой Сафаровой и включены в нотную книгу на японском и английском языках. Методические рекомендации азербайджанского музыканта впервые были даны в нотной книге, изданной в Японии.

В 2025 году запланированы такие мероприятия, как презентация нотной книги, концерт, лекция о музыке Гара Гараева и открытые уроки. Также ведется работа по включению произведений Гара Гараева в программу конкурса молодых исполнителей Японии.

Отметим, что в 2023 году при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана японским любителям музыки были представлены две нотные книги Гара Гараева, включающие партитуры его балетов "Семь красавиц" и "Дон Кихот". Предисловие к книгам на японском и английском языках написал сын композитора Фарадж Гараев.

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