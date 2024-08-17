Деятели культуры посетили могилу Муслима Магомаева

17 августа отмечалось 82-летие со дня рождения всемирно известного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева. По этому случаю представители Министерства культуры и известные деятели культуры посетили могилу артиста на Первой Аллее Почетного захоронения и возложили к ней цветы.

Как сообщает Day.Az, на церемонии присутствовали советник министра культуры, председатель Союза художников Азербайджана, народный артист Фархад Халилов, Джахангир Салимханов, директор Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, заслуженный артист Рамиль Гасымов и пожизненный Муслим Магомаев. Выступала спутница, народная артистка СССР, известная оперная певица Тамара Синявская. Говорили о ярком и богатом творчестве Муслима Магомаева, о его глубокой привязанности к родной стране - Азербайджану.

В выступлениях подчеркивалось, что Магомаев обладает разносторонним талантом не только как певец, но и как скульптор, пианист, художник и композитор. Магомаев, получивший большую известность в 60-70-е годы прошлого века, аншлаговые выступления в самых известных концертных залах мира, гастроли, богатый творческий потенциал.

Следует отметить, что Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в городе Баку и является внуком известного композитора Муслима Магомаева. Представляя Азербайджан на международных песенных конкурсах, он занял первые места и был удостоен премии "Золотой вал". Вместе с руководимым им симфоническим оркестром он давал успешные концерты в городах Советского Союза, а также во Франции, Болгарии, Польше, Финляндии, Канаде, Иране и других странах.

Муслим Магомаев получил почетные звания "Заслуженный артист" Азербайджанской ССР в 1964 году, "Народный артист" в 1971 году и "Народный артист" СССР в 1973 году. В 1997 году он был награжден Орденом Славы Азербайджанской Республики, а в 2002 году - Орденом Независимости. Легендарный артист умер 25 октября 2008 года.

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