Умер Ален Делон

Умер французский актер Ален Делон в возрасте 88 лет.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье, 18 августа, сообщило AFP.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа. Его детство прошло в небольшом соседнем городке Бур-ла-Рен, куда родители актера переехали за несколько лет до рождения сына.

Несколько лет назад сын Алена Делона рассказал, что его отец хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии. Сам французский актер называл этот способ умереть "логичным и естественным". Он заявлял, что с возрастом человек "имеет право покинуть этот мир тихо, без больниц и уколов".

В 1957 году вышел первый фильм с участием актера "Когда вмешивается женщина". В 1960-м случился его прорыв после фильма "На ярком солнце". Затем были "Рокко и его братья" и "Леопард". Последний принес Делону номинацию на "Золотой глобус".

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