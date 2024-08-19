199-летний Карабахский ковер был передан в дар Нацональному музею

Коллекция Азербайджанского национального музея ковра пополнилась еще одним уникальным образцом искусства. Коллекционер Ходжат Абаси, член Азербайджанского литературного и культурного общества "Ишыг йол", проживающий в Берлине, Германия, передал в дар музею карабахский ковер "Ачма-юмма", сотканный в Шуше в 1825 году, передает Day.Az.

Он отметил, что счастлив тем, что смог осуществить свое мечту как коллекционера выставить эту 199-летнюю изысканную работу на родине. Амина Меликова, директор Азербайджанского национального музея ковра, выразила глубокую благодарность Ходжату Абаси за его благородную инициативу и за передачу в дар музею редкого образца мастерства. Она сообщила, что ковер "Ачма-юмма", отличающийся удивительной композицией, цветовой гармонией и богатством орнаментов, займет свое место в экспозиции филиала музея в Шуше.

Следует отметить, что середина и края ковра украшены геометрическими и растительными узорами, стилизованными человеческими и зооморфными изображениями.

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