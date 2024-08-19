Эльчин Азизов рассказал о жизни и как "Парни из Баку" обрели популярность

Не понимая, не осознавая, не идя к этому, в один день после эфира мы (Парни из Баку - ред.), как было сказано кем-то и мы любим это повторять, превратились в "Битлз для Баку". Невозможно было ходить по улице.

Как передает Day.Az, об этом народный артист Азербайджана, солист Большого театра России, мировая звезда, выдающийся баритон Эльчин Азизов рассказал в эфире передачи "Однажды", транслируемой на российском телеканале "НТВ".

Азизов рассказал подробно о своей семье, карьере, Азербайджане и команде КВН "Парни из Баку".

Представляем вниманию читателей видео передачи

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