https://news.day.az/culture/1682773.html Эльчин Азизов рассказал о жизни и как "Парни из Баку" обрели популярность - ВИДЕО
Эльчин Азизов рассказал о жизни и как "Парни из Баку" обрели популярность - ВИДЕО
Не понимая, не осознавая, не идя к этому, в один день после эфира мы (Парни из Баку - ред.), как было сказано кем-то и мы любим это повторять, превратились в "Битлз для Баку". Невозможно было ходить по улице.
Как передает Day.Az, об этом народный артист Азербайджана, солист Большого театра России, мировая звезда, выдающийся баритон Эльчин Азизов рассказал в эфире передачи "Однажды", транслируемой на российском телеканале "НТВ".
Азизов рассказал подробно о своей семье, карьере, Азербайджане и команде КВН "Парни из Баку".
Представляем вниманию читателей видео передачи
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