Сотрудничество RAK Art Foundation с QGallery: Сквозь призму современного искусства Королевства Бахрейн в Азербайджане

В рамках предстоящей художественной выставки, на которой будут продемонстрированы работы бахрейнских художников различных поколений и художественных школ базирующийся в Королевстве Бахрейн RAK Art Foundation объявил о сотрудничестве с галереей QGallery в Баку, сообщили Day.Az в пресс-службе QGallery.

На выставке, которая откроется 30 августа в столичной галерее QGallery, будут представлены работы из коллекции RAK Art Foundation, куратором и владельцем которой на протяжении многих лет является известный бахрейнский художник и коллекционер Рашид Аль Халифа, основатель RAK Art Foundation. Помимо представленных на выставке коллекционных работ будут также выставлены несколько отдельно взятых произведений искусства, являющихся собственностью бахрейнских художников.

Целью данного культурного сотрудничества является знакомство с богатым многообразием современного искусства Бахрейна и возможность предложить любителям и коллекционерам ощутить красоту и глубину многогранного современного искусства Королевства Бахрейн.

"Я рад возможности поделиться замечательным талантом бахрейнских художников с QGallery и любителями искусства в Азербайджане. Я уверен, что это сотрудничество знаменует собой начало серий успешных культурных обменов между Азербайджаном и Бахрейном, способствующих взаимопониманию и взаимному признанию посредством универсального языка искусства. RAK Art Foundation по-прежнему привержен продвижению бахрейнского искусства во всем мире, стремясь содействовать межкультурному сотрудничеству и обменам как средству укрепления международного партнерства и взаимопонимания. С помощью искусства, RAK Art Foundation стремится внести вклад в критический дискурс и социальный диалог, выступая за инновации, устойчивость и позитивные изменения"., - сказал Рашид Аль Халифа.

RAK Art Foundation, некоммерческая организация, поддерживающая художников по всему миру и способствующая международному партнерству посредством различных выставок, мероприятий и совместных инициатив. Фонд стремится вовлекать сообщества, просвещать общественность и предоставлять платформу для критического дискурса и социального диалога.

"Наше сотрудничество с художником Рашидом Аль Халифой и RAK Art Foundation является свидетельством силы искусства в укреплении международной дружбы и культурного взаимопонимания. Наша связь только укрепилась после значимого знакомства с современным искусством Бахрейна и уважаемым художником Рашидом Аль Халифой. Мы очень рады привезти в Баку кусочек бахрейнского искусства и надеемся на дальнейшие возможности обмена и партнерства между нашими странами", - отметил заслуженный деятель искусств Азербайджана, один из основателей QGallery Эмин Маммадов.

QGallery, основанная в 1999 году мастером национального искусства, народным художником, профессором Салхабом Мамедовым, эксклюзивно представляет лучшее современное азербайджанское искусство. Галерея является динамичным центром выставок, коллекций и коммерческой деятельности, активно участвует в международных художественных ярмарках и конкурсах для продвижения и распространения богатого азербайджанского художественного наследия.

Для получения более подробной информации о RAK Art Foundation и QGallery можно пройти по ссылкам ниже:

https://rakartfoundation.com/

https://www.qgallery.net/

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