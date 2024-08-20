В Гянджинской государственной филармонии состоится концерт "Духовная пища"
В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова 23 сентября в 19:00 состоится совместный концерт молодой исполнительницы кяманчи, президентского стипендиата, лауреата международных конкурсов Медины Шахгалдиевой и молодой пианистки, лауреата международных конкурсов Нармин Рзаевой "Ruhun qidası", сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.
На концерте будут представлены произведения азербайджанских и мировых классиков, а также современных авторов - Узеира Гаджибейли, Севды Ибрагимовой, Турала Мамедли, Бела Бартока, Ференца Листа, Фридерика Шопена, Людвига ван Бетховена, Бела Ковача.
Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/ruhun-qidasi/126384
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