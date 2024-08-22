Археологи Эрмитажа нашли сокровища каменного века

Российские археологи нашли в Смоленской области сокровища каменного века. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Государственного Эрмитажа, чьи сотрудники сделали находку в рамках экспедиции.

Отмечается, что работники Северо-Западной археологической экспедиции музея находились в долине реки Сертейка. Там они занимались исследованием поселений каменного века, в то время как нашли уникальные украшения из кости и янтаря, в том числе янтарную подвеску.

"Одна из важных находок этого сезона - подвеска из клыка кабана, нагрудное мужское украшение, обнаруженное в культурном слое 5-4 тысяч лет до нашей эры торфяникового поселения Сертея II", - говорится в сообщении.

Кроме того, археологи нашли антропоморфную кремневую фигурку. При этом, обращают внимание специалисты, это первая находка такого рода. Теперь экспертам предстоит выяснить, какая роль была у этой фигурки, была ли она подвеской, амулетом или чем-то еще. Также археологи допустили, что фигурка могла быть не закончена, что может свидетельствовать об ее изготовлении местными мастерами.

"Наши находки указывают на мощное культурное влияние степных и лесостепных культур Восточной Европы и проникновение носителей этих культур в лесную зону", - подчеркнул глава экспедиции Андрея Мазуркевича.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!