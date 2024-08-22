22 сентября в Центре Гейдара Алиева будет представлен проект "Опера и мода. 7 красавиц".

Как сообщает в четверг Day.Az, данный проект бренда "SULTAN COUTURE&Co" передает идею единства двух ведущих направлений искусства - музыки и моды.

Опера и мода всегда были тесно связаны друг с другом. Оперные наряды всегда проникали в мир моды, и наоборот, модные тренды всегда проникали на оперную сцену. И на сцене "Опера и мода. 7 красавиц" в представлении художника-модельера Орхана Султана орнаменты азербайджанского келагаи и элементы национальных костюмов объединяются в современных вечерних нарядах.

Репертуар концерта будет состоять из синтеза арий из азербайджанских опер, оперетт, романсов и дуэтов с мировыми произведениями.

В этот день в Центре Гейдара Алиева выступят вокалисты, приглашенные из ведущих мировых опер и выступающие на крупнейших музыкальных площадках - солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Анастасия Черноволос, заслуженная артистка Азербайджана, приглашенная солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Эльнара Мамедова, солистка Большого театра России Жаля Исмаилова, заслуженная артистка Узбекистана, приглашенная солистка Петербургского государственного академического Мариинского театра и итальянского оперного театра "Ла Скала" Ширин Маматова, лауреат международных конкурсов Яна Меликаева, солисты Санкт-Петербургского государственного академического Мариинского театра Екатерина Санникова и Юлия Сулейманова. Также в качестве приглашенного гостя выступит заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов.

Сопровождать исполнителей будет Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством дирижера Мустафы Мехмандарова.

В течение ночи образы исполнителей на сцене Центра Гейдара Алиева будут меняться несколько раз. Неповторимые и оригинальные вечерние наряды, созданные по мотивам национальных костюмов Азербайджана Орханом Султаном, в которые облачатся оперные дивы, также будут дополнены ювелирными украшениями знаменитого бренда LEO PIZZO.

Концертная программа завершится совместным исполнением артистами вечной песни "Азербайджан" Муслима Магомаева.

В этот же день в Центре Гейдара Алиева будет представлена выставка. В экспозиции будут представлены различные наряды от "SULTAN COUTURE".