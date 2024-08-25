Дом Уильяма Блейка будет превращен в национальный музей

Приморский коттедж в Англии, в котором когда-то жил поэт и художник XVIII века Уильям Блейк, и десятилетиями оставался без внимания и находится в состоянии значительной негодности, будет восстановлен, и превращен в музей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, было объявлено, что дом в Западном Суссексе, на юге Англии, будет защищен благодаря совместным усилиям трех благотворительных организаций: Foulerton Charitable Trust, Foyle Foundation и World Monuments Fund Britain, которые выделили 55 000 фунтов стерлингов (72 000 долларов США).

Представитель Всемирного фонда памятников Великобритании назвал коттедж Блейка "местом литературной памяти национального и международного значения".

Прежде чем коттедж будет открыт для публики, новое финансирование позволит провести крайне необходимые реставрационные работы. Одним из приоритетов является крыша, которая находится на грани обрушения. Стоимость замены гниющих деревянных стропил и соломы оценивается в 175 000 фунтов стерлингов (229 300 долларов США), по словам Дуга Николса, председателя Blake Cottage Trust, который купил дом в 2015 году и с тех пор проводит кампанию за его сохранение.

Дальнейшие усилия по сбору средств будут направлены на то, чтобы превратить отреставрированный коттедж в музей к 2027 году, отмечая 200 лет со дня смерти Блейка в 1827 году. Это будет включать воссоздание дома таким, каким он был в XIX веке, включая реквизит, такой как копия печатной машины писателя. Возможные цифровые инновации включают голограммы Блейка и его жены Кэтрин.

Председатель фонда Даг Николс рассказал The Telegraph, что Блейк прожил в коттедже со своей женой Кэтрин всего три года с 1800 года, "но это были очень значимые годы". Фелпхэм был его собственной "зеленой и приятной землей". В одном письме поэт описал его как "самое сладкое место на земле", а в стихах он написал: "В милый Фелпхэм, ибо там Небеса / Лестница ангелов спускается по воздуху". Именно в этом кирпично-кремневом доме бывшего пахаря Блейк написал свою эпическую поэму "Мильтон" с гимном "Иерусалим".

"Иерусалим" с музыкой, написанной сэром Хьюбертом Перри в 1916 году, иногда называют "неофициальным" национальным гимном Англии, так как у страны нет официального национального гимна. Поэтому в некоторых случаях, например, когда Англия участвует в международных футбольных матчах, используется национальный гимн Великобритании "Боже, храни короля".

Неизменная привлекательность Блейка настолько велика, что экземпляр "Песен невинности и опыта, демонстрирующих два противоположных состояния человеческой души" - шедевра искусства и литературы, напечатанного им с помощью изобретенного им процесса рельефной печати, - был продан в июне на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные 4,3 млн долларов.

Зарегистрированная благотворительная организация Blake Cottage Trust недавно назвала своим покровителем Брюса Дикинсона, фронтмена английской хэви-метал группы Iron Maiden. За эти годы фонд неоднократно упоминал этого визионерского артиста в своих записях, а тот предложил выставить на аукцион памятные вещи Iron Maiden и дать благотворительный концерт в поддержку дела по защите коттеджа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!