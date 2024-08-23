В старейшем английском театре нашли «дверь в гримерку Шекспира»

В одной из старейших ратуш Великобритании обнаружили арку, которая, возможно, вела в гримерку Уильяма Шекспира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, арка была обнаружена в здании гильдии Святого Георгия (St George's Guildhall) в Кингс-Линне (Норфолк), в ходе археологических исследований, вызванных любопытством к "странной форме" в стене.

Когда были сняты две доски объявлений, обнажилась стена XVIII века. Когда кирпичи из этой стены были удалены, показалась еще более старая арка.

По утверждению креативного директора St George's Guildhall Тима Фицхигэма: "У нас есть дверь, которая определенно была здесь в те годы, когда, как мы думаем, здесь играл Шекспир, и, по всей вероятности, это была дверь в комнату, где актеры переодевались и хранили реквизит".

Ратуша Св. Георгия, где состоялись первые зафиксированные выступления в 1445 году, еще до рождения Шекспира, играла важную роль в театральной жизни того времени. Она была популярным местом для гастролирующих компаний, включая Queen Elizabeth's Men, труппу, созданную по королевскому приказу в 1583 году, которая выступала там десять раз в конце 1500-х годов.

Недавние исследования профессора Мэтью Вудкока из Университета Восточной Англии подтвердили местное поверье о том, что Шекспир выступал в здании гильдии с труппой графа Пембрука в 1593 году, во время закрытия лондонских театров из-за чумы. В прошлом году здесь же нашли и сцену, где это могло происходить: под покрытиями 1950-х годов и XVIII века обнаружили слой дубовых досок; ученые определили, что их могли положить как раз во время строительства здания.

Сегодня ратуша, входящая в список памятников архитектуры I категории, является крупнейшим сохранившимся средневековым зданием гильдии в Англии и единственным театром в Англии, где, как известно, выступал Шекспир.

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