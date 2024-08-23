В парке Центра Гейдара Алиева состоится заключительный концерт "Летнего фестиваля"

В последний день летнего отдыха - 25 августа в парке Центра Гейдара Алиева в Баку состоится заключительный концерт "Летний фестиваль".

Как сообщает в пятницу Day.Az, жители и гости столицы смогут в этот день в 20:00 послушать выступления любимых певцов в парке и провести прекрасный летний вечер.

Чтобы концерт привлек интерес любой аудитории, была подготовлена насыщенная программа. На "Летнем фестивале" будут исполняться песни в разных жанрах с участием известных музыкальных деятелей. Эти выступления, которые мы любим и всегда слушаем с большим энтузиазмом, будут исполняться дуэтом или коллективом. Новшество состоит в том, что большинство песен будут представлены в такой интерпретации впервые. С другой стороны, цель состоит в том, чтобы продемонстрировать диалог поколений в музыке.

На концерте будет исполнен виртуальный дуэт Алмаханым Ахмедли и Айгюн Бейлер, выступят Алмаз Алескерли и Эльчин Джафаров, Айгюн Кязимова и Замиг Гусейнов, Эльнур Мамедов и Гюнай Ибрагимли, Адалят Шукуров и Нигяр Джамал, Фаиг Агаев и Диляра Кязимова, Хайям Нисанов и Айсель, Кенуль Хасиева и Илькин Ахмедов, Мелекханум Эйюбова и Рамал Исрафилов, Мансум Ибрагимов и Эльнара Халилова, Мурад Ариф и Мардан Кязымов, Мубариз Тагиев и Джавидан Фатихи, Назим Пишйари и Мехин Гумбатова, Назпери Досталиева и Илькин Довлетов, Ниса Гасымова и Аббас Багиров, Ниямеддин Мусаев и группа "Дёнгя", PRoMete и Самира Али Марьям, группа "Раст" и Джамал Хашим, Севда Алекперзаде и группа "Няняляр", дуэты Тунзаля Агаева и Надир Рустамлы, а также Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы и Камила Набиева, Илаха Рустамова, а также Тайяр Байрамов, Равана Амирасланлы, Мирали Сарызаде, а позже Сабина Бабаева, Сона Азизова, Атилла Гариб, Атилла Мамедов.