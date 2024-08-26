День памяти народного артиста Азербайджана Гасана Мамедова

Прошел 21 год со дня смерти лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, народного артиста республики Гасана Мамедова, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Актер родился 22 ноября 1938 года в городе Сальян. Прежде чем связать свою жизнь с искусством, он собирался посвятить себя точным наукам. Приехав в Баку из Сальяна, Гасан Мамедов в 1956 году поступил в Азербайджанский государственный университет на физико-математический факультет, однако проучился там всего два года. Затем окончил Азербайджанский государственный театральный институт им. М.А. Алиева.

С 1962 по 1972 год Г.Мамедов работал в Азербайджанском драматическом театре, где сыграл немало запоминающихся ролей. С 1972 по 1997 - артист киностудии "Азербайджанфильм" им. Дж.Джабарлы.

Один за другим вышли на экраны три фильма с его участием - "Севиль", "Семеро сыновей моих" и "День прошел", снятые почти в течение одного года и превратившие актера в главную звезду нового поколения. Все эти роли объединяет обаяние Гасана Мамедова.

Гасан Мамедов стал настоящим явлением, яркой звездой, целой эпохой в истории азербайджанского кино. Это был прирожденный актер, в высшей степени интеллигентный, образованный, простой человек. Но перед камерой он полностью перевоплощался и становился неузнаваем. Сыгранные им роли можно с легкостью поставить в один ряд с лучшими образцами мирового кинематографа.

Актер снялся в фильмах "Великая опора" (Гараш), "Есть и такой остров" (Назим), "Аршин мал алан" (III вариант, Аскер), "Жизнь хорошая штука, брат" (Зия), "Следствие продолжается" (инженер Азимов), в новелле "Вершина" (Кямиль) из киноальманаха "Кого мы больше любим".

В конце 60-х группа молодых кинематографистов буквально совершила переворот в киноискусстве. Патетику и пафос, существовавшие до того времени в игре актеров, заменила психологическая манера исполнения. Мурад ("В одном южном городе"), комсомольский вожак Бахтияр ("Семеро сыновей моих"), Балаш ("Севиль"), Аббасгулу-бек ("Последний перевал"), Октай ("День прошел"), Деде Горгуд ("Деде Горгуд"), Мурад ("Допрос") - эти и многие другие образы, созданные Гасаном Мамедовым, занимают достойное место в истории азербайджанского кино, и каждый из них - это незабываемая страница нашей кинолетописи.

В 1983 году творческая группа художественного фильма "Послезавтра в полночь", Гасан Мамедов в том числе, была удостоена премии Комитета государственной безопасности СССР за лучший фильм о чекистах и пограничниках, а в 1986-м - Государственной премии Азербайджана.

Талантливый актер ушел из жизни 26 августа 2003 года.

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