Конкурс "Волшебные руки" - новые возможности для скульпторов в Азербайджане
В Азербайджане объявлен конкурс среди скульпторов "Волшебные руки", который проводится в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" с целью выявления и поддержки творческого потенциал подрастающего поколения и молодежи, сообщили Day.Az в Центре искусств "Хатаи".
Конкурс организован Государственной академией художеств, Союзом художников Азербайджана, Государственной картинной галереей, Хатаинской Детской художественной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, министерство науки и образования Азербайджана и Исполнительной власти Хатаинского района Баку.
Возрастное ограничение: 12-21 год.
Материал - картон, пластик, дерево, глина, металл, художественный пластилин.
Тема и размер - свободно.
Срок регистрации до 15 октября.
Информационная анкета на адрес [email protected] - фото работы, название работы, используемый материал, фамилия и имя, год рождения, место обучения, контактные данные.
Участник может представить фигуру, композицию или образец искусства. Выбор будет сделан с учетом возраста авторов. На конкурс можно отправить 2 работы. Будут отобраны и выставлены 100 лучших работ в Центре искусств "Хатаи". По дополнительным вопросам (051) 310-74 01 тел / whatsapp.
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