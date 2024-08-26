Конкурс "Волшебные руки"

В Азербайджане объявлен конкурс среди скульпторов "Волшебные руки", который проводится в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" с целью выявления и поддержки творческого потенциал подрастающего поколения и молодежи, сообщили Day.Az в Центре искусств "Хатаи".

Конкурс организован Государственной академией художеств, Союзом художников Азербайджана, Государственной картинной галереей, Хатаинской Детской художественной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, министерство науки и образования Азербайджана и Исполнительной власти Хатаинского района Баку.

Возрастное ограничение: 12-21 год.

Материал - картон, пластик, дерево, глина, металл, художественный пластилин.

Тема и размер - свободно.

Срок регистрации до 15 октября.

Информационная анкета на адрес [email protected] - фото работы, название работы, используемый материал, фамилия и имя, год рождения, место обучения, контактные данные.

Участник может представить фигуру, композицию или образец искусства. Выбор будет сделан с учетом возраста авторов. На конкурс можно отправить 2 работы. Будут отобраны и выставлены 100 лучших работ в Центре искусств "Хатаи". По дополнительным вопросам (051) 310-74 01 тел / whatsapp.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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