Азербайджан пресек армянскую попытку плагиата

Устранено присвоение армянским исполнителем Минасом Ованесяном (Мино) песни азербайджанского композитора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Джаваншира Гулиева под названием "Yarımgilə".

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана.

По данным агентства, песня, музыка которой принадлежит азербайджанскому композитору Джаванширу Гулиеву, а слова состоят из баяты, была изменена армянским исполнителем Минасом Ованесяном (Мино) на "Xrovel e im yare" и размещена на Youtube.

В связи с этим Агентство интеллектуальной собственности 2 августа 2024 года распространило информацию и начало осуществление мер по устранению этого обстоятельства.

"Песня "Xrovel e im yare", исполненная армянским исполнителем Минасом Ованесяном (Мино), которая стала причиной нарушения авторских прав Джаваншира Гулиева в результате действий Агентства интеллектуальной собственности с привлечением ООО "Mikpro", осуществляющего управление имущественными правами композитора в цифровых сетях, была удалена с 5 (пяти) страниц, размещенных на платформе Youtube.

Таким образом, в руководстве Youtube нашло подтверждение нарушение авторских прав Джаваншира Гулиева, которому принадлежит музыка песни под названием "Yarımgilə" на слова баяты, и то, что армянский исполнитель Минас Ованесян нарушил этим права, в связи с чем нарушенные права композитора были восстановлены", - подчеркнули в агентстве.

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