Три конкурсных дня Анара Агаева на "Новой волне" в Сочи

Сегодня в Сочи завершится XX Международный музыкальный фестиваль молодых исполнителей "Новая волна", в котором принимает участие 13 конкурсантов из 7 стран, сообщает Day.Az.

Анар Агаев является победителем в категории "Вокал" конкурса "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень - 2023. 35 лет спустя, автор проекта, художественный руководитель и режиссер Севиндж Керимова, музыкальный продюсер, композитор Микаил Векилов и генеральный продюсер Сабина Гасанова) и участником вокального шоу Səs Azərbaycan - 2021 (лицензионный аналог всемирно известного проекта The Voice).

В первый конкурсный день Анар исполнил песню Мурада Арифа "Как долго я тебя ждал". Во второй конкурсный день он представил композицию It was December на музыку Микаила Векилова и свои слова. В третий конкурсный день - Mamma на музыку Микаила Векилова и слова Алессандро Калемме. Кстати, с этими композициями он также выступал на конкурсе "Бакинская осень". По итогам третьего дня решением жюри он был признан лучшим.

Сегодня в честь закрытия музыкального фестиваля на сцене New Wave Hall пройдет гала-концерт с участием популярных исполнителей и конкурсантов, где будет объявлено имя победителя "Новой волны 2024".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!