В Баку открылся Международный кинофестиваль Salam

В Баку состоялось открытие третьего Международного детского и юношеского кинофестиваля Salam, организованного кинокомпанией Narimanfilm (руководитель - заслуженный работник культуры Нариман Мамедов), сообщает Day.Az.

В фестивале c 26 по 29 августа принимают участие около 600 школьников из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана, Узбекистана, России, Пакистана, Украины, Италии, Германии, Швеции, Польши, Бельгии и Великобритании.

Основатель и генеральный директор Нариман Мамедов создал фестиваль в 2019 году под эгидой кинокомпании "Нариманфильм", генеральным спонсором фестиваля является PASHA Holding. Фестиваль значительно вырос с момента своего основания, в котором приняли участие 300 молодых людей в его первом выпуске с 2 по 5 сентября 2019 года. Первое мероприятие имело большой успех, включающее показы, встречи режиссеров и актеров, обсуждения фильмов и демонстрацию коротких видеороликов, снятых подростками.

При поддержке министерства образования и науки, а также министерства культуры Азербайджана, фестиваль Salam занял уникальное место в культурном ландшафте, получив положительные отзывы как на местном, так и на международном уровнях.

На открытии было отмечено, что фестиваль способствует формированию дружеских связей между азербайджанской молодежью и их сверстниками из разных стран, пропагандируя национальную культуру и воспитывая молодое поколение в соответствии с мировыми духовными ценностями. В этом году фестиваль проходит на базе European Azerbaijan School. Программа фестиваля и список участвующих фильмов очень обширен. Основная цель фестиваля - развивать художественный вкус и глубокое понимание кино среди молодежи путем демонстрации высококачественных профессиональных фильмов. Организаторы надеются, что фестиваль продолжит способствовать культурному обмену и художественному восприятию среди молодежи.

Веб-сайт: https://salamfest.az/en

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