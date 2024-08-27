Красота в азербайджанских коврах

26 августа в Азербайджанском национальном музее ковра прошло мероприятие "Древнее искусство в современном пространстве", посвященное 10-летию нового здания музея, организованное Министерством культуры Азербайджанской Республики и музеем ковра.

Как передает Day.Az, мероприятие началось показом видео-ролика, отражающей заботу Общенационального лидера Гейдара Алиева о развитии ковроткачества в нашей стране.

В своих выступлениях директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Маликова и советник министра культуры Джахангир Салимханов отметили значимость даты 26 августа. В этот день отмечается День города Лачын, день рождения Первого вице-президента Азербайджана, посла доброй воли ИСЕСКО и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и годовщина открытия нового здания. В своих выступлениях спикеры подчеркнули исключительные заслуги Мехрибан ханым в сохранении национального наследия и развитии музеев республики.

В связи с юбилейной датой Азербайджанский национальный музей ковра был награжден почетной грамотой Министерства культуры за заслуги в сохранении и популяризации образцов народно-прикладного искусства, являющихся носителями культуры азербайджанского народа.

Далее гостям был представлен фрагмент видео проекта "Ковер для меня это..." с участием деятелей культуры и искусства, в котором они делятся воспоминаниями о роли ковра в их жизни. Специально приглашенный гость - автор современного здания музея, выдающийся австрийский архитектор Франц Янц рассказал о реализации проекта, ставшего одним из символов Баку, поделился опытом и впечатлениями.

В продолжении мероприятия были представлены возвращенные на родину килим "Пашалы" (Ширван), ковры "Шыхлы" (Газах), "Ачма-юмма" и "Бахманли" (Карабах), датируемые XIX - началом XX вв. из коллекций Метина и Гусейна Конукчу (Турция), Мирко Каттаи (Италия) и Ходжата Абаси (Германия).

Юбилейный вечер продолжился концертной программой "Джазовые зарисовки" заслуженного артиста Азербайджана Эмиля Афрасияба, который впервые выступил в музейном пространстве.

Напомним, что в 2007 году Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве нового здания для музея ковра. Масштабный проект, направленный на сохранение, развитие и передачу будущим поколениям коврового искусства, был реализован Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджанской Республики. Церемония открытия нового уникального здания, архитектурной особенностью которого стала форма разворачивающегося ковра состоялась 26 августа 2014 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента республики Мехрибан Алиевой.

Сегодня Азербайджанский национальный музей ковра среди самых посещаемых культурных учреждений страны.

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