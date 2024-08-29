Ребенок разбил уникальный артефакт возрастом 3500 лет

В музее Хехта в израильском городе Хайфа ребенок случайно уронил и разбил древний сосуд, созданный в период позднего бронзового века около 3500 лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky News.

Четырехлетний мальчик посещал музей вместе с матерью, во время осмотра экспозиции он случайно задел и уронил один из экспонатов. Древний сосуд хранился в музее около 35 лет, 3500 лет назад его использовали для хранения вина или оливкового масла.

"Он восходит к временам Давида и царя Соломона", - сообщили сотрудники учреждения.

Руководство музея решило не выдвигать претензий семье мальчика, сосуд, разбившийся на несколько частей, планируют отреставрировать и снова выставить в залах музея.

Недавно стало известно, что дом Уильяма Блейка будет превращен в национальный музей.

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