Азербайджанский русский драмтеатр выступит в Сибири

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр отправится на гастроли в Сибирь. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе театра. Гастроли пройдут с 3 по 8 сентября в Новокузнецке и Кемерове.

Коллектив впервые примет участие во Всероссийском гастрольно-концертном плане и программе "Большие гастроли", выступив на сценах Новокузнецкого драматического театра и Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского.

Вниманию зрителей будет представлено два спектакля в постановке главного режиссера театра, лауреата государственных орденов, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского - по мотивам пьесы азербайджанского классика Мирзы Фатали Ахундзаде "Мусье Жордан, ученый-ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" и по произведению русского классика Антона Чехова "Вишневый сад".

Программа "Большие гастроли" реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

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