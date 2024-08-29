Международный центр мугама - хранитель ценного искусства и богатой истории

Одним из грандиозных сооружений в современном стиле, построенных в Баку, в Приморском национальном парке, является Международный центр мугама. Строительство этого центра, одного из грандиозных проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в целях сохранения и широкой пропаганды наших национально-духовных ценностей во всем мире, стало возможным благодаря инициативе президента Фонда Мехрибан Алиевой. Более 15 лет в Международном центре мугама молодые исполнители осваивают тонкости мугамного искусства. В центре проводятся концерты выдающихся мастеров мугама, вечера мугама, международные конференции и фестивали. Одним словом, центр успешно выполняет свою миссию.

Как сообщает Day.Az, сотрудник АЗЕРТАДЖ посетил Международный центр мугама и провел интервью с директором центра, заслуженным артистом Азербайджана таристом Сахибом Пашазаде.

- Ваши сольные выступления на различных мероприятиях и фестивалях, представляющих особую значимость для нашей страны, вызывают большой интерес. Как вам удается совмещать сольные выступления и руководство центром?

- Тару принадлежит исключительное место в становлении национальной музыкальной культуры Азербайджана. Переливы тара буквально завораживают зарубежных ценителей музыки. Тар - наш исток, это музыкальный инструмент, отражающий нашу национальную самобытность, доносящий наш глас до всего мира. Наше национальное наследие - искусство исполнительства на таре сохраняется и успешно продолжается поныне. XX век подарил нам виртуозных таристов - Гурбана Пиримова, Бахрама Мансурова, Гаджи Мамедова, Габиба Байрамова, Аликрама Гусейнова, Сарвара Ибрагимова, Рамиза Гулиева, Агасалима Абдуллаева, Мохлата Муслимова, Замига Алиева и других блистательных исполнителей. По мере своих сил я стараюсь сохранить это искусство и передать его будущим поколениям. Считаю это своим долгом. Задача наших исполнителей - сохранить, передать будущим поколениям азербайджанское исполнительское искусство, включенное в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как сольный исполнитель, я стараюсь достойно продвигать наш национальный музыкальный инструмент тар на международных фестивалях, мероприятиях как в нашей стране, так и за ее пределами. После назначения главой Международного центра мугама я некоторое время испытывал нехватку времени, но теперь все в порядке. Осознавая свою ответственность, я стараюсь укладываться по времени. Если человек задался целью, он непременно достигнет желаемого.

- С момента начала деятельности Международного центра мугама прошло более 15 лет. За прошедший период здесь было проведено множество мероприятий различного масштаба. Что центр делает в направлении признания и популяризации наших мугамов, сыгравших неоценимую роль в становлении азербайджанской музыки?

- Создание в Баку Международного центра мугама занимает особое место среди реализованных проектов по сохранению национальных духовных ценностей и пропаганде азербайджанской культуры. Решение о его создании было принято в 2005 году в ходе круглого стола с участием выдающихся мастеров мугама, проведенного по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. 6 апреля 2005 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании в Баку Международного центра мугама. По итогам регулярных встреч, консультаций с мастерами мугама был разработан проект, а церемония закладки фундамента центра состоялась 24 августа 2005 года в Приморском национальном парке с участием Президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и генерального директора ЮНЕСКО Коиширо Мацууры. Открытие Международного центра мугама состоялось 27 декабря 2008 года с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

С момента открытия здесь проведены сотни мероприятий, включая проекты особой значимости. Один из новых проектов, реализуемых в настоящее время, это проект под названием "Азербайджанский мугам". Его цель - содействие сохранению и передаче будущим поколениям нашей школы классического исполнительства, традиций отношений между мастером и учеником. В течение года в центре регулярно проводятся мастер-классы, в ходе которых слушателям рассказывается о мугаме, его разделах, особенностях исполнительства на традиционных национальных музыкальных инструментах - таре и кяманче. В рамках проекта также проходят вечера под названием "Лекции по мугаму", литературно-художественные вечера в форме концертов мугама, где рассказывается о значении поэтического жанра газель в мугамном исполнительстве, представляются мугамные дастгяхи и теснифы. Лекции читает известный ханенде, педагог, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, а мастер-классы проводит тарист, знаток мугама Эльхан Музаффаров.

- Какие возможности созданы для выступления молодых исполнителей мугама на сцене центра?

- Как известно, с 2005 года в нашей стране проводятся телевизионные конкурсы мугама, организаторами которого выступают Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры и Азербайджанское телевидение. Ежегодно для участия в конкурсе обращаются десятки любителей мугама из разных городов и районов нашей республики. Естественно, обеспечить участие в конкурсе такого количества людей невозможно. Поэтому в рамках принятых условий конкурса проводятся отборы, состоящие из двух туров. За короткий период проведения конкурса мугама приобрели известность десятки талантливых молодых исполнителей с неповторимым голосом. Этот конкурс стал доброй традицией. Воспитание молодых исполнителей мугама - основная цель центра.

На наши лекции мы приглашаем студентов Национальной консерватории, а также музыкального колледжа, действующего при консерватории, старшеклассников музыкальных школ.

- На юбилеях выдающихся мастеров мугама также создаются условия для выступлений молодых исполнителей...

- Да, как вы верно отметили, мы не забываем о наших корифеях, предусмотрены различные проекты, направленные на популяризацию искусства наших мастеров мугама. В рамках проекта "Круглый стол" организуются мероприятия научно-исследовательского характера. Также в течение концертного сезона на нашей сцене проводятся мероприятия по случаю юбилеев выдающихся исполнителей мугама, артистов. Так, на сцене Международного центра мугама состоялись мероприятия по случаю 90-летия нашего незабвенного ханенде, народного артиста Талата Гасымова, 85-летия заслуженного артиста Сулеймана Абдуллаева, 95-летия ханенде и композитора Гулу Аскерова, 75-летия тариста-новатора, профессора, заслуженного артиста Гамида Векилова, 75-летия заслуженного деятеля искусств, профессора Мамедаги Керимова и 55-летия его педагогической деятельности, вечер памяти тариста Зарифа Гаибова. Совместные концерты именитых ханенде и молодых исполнителей, обучающихся у них искусству исполнения мугама, вызывают большой интерес зрительской аудитории. Одним словом, двери Международного центра мугама всегда открыты для талантливой молодежи. Наша цель - сохранить мугам и передать его будущим поколениям.

- В центре проводятся не только вечера мугама, но и концерты в других музыкальных жанрах, а также мероприятия, посвященные ашыгскому искусству. Насколько они соответствуют профилю центра? Расскажите, пожалуйста, об этих проектах...

- В Международном центре мугама наряду с нашими мугамами звучат образцы классической музыки, музыкальные произведения для фортепиано, скрипки, виолончели, джазовые композиции и ашыгская музыка. Разумеется, центр, как следует из названия, призван, в первую очередь, продвигать мугам, но не следует забывать, что и ашыгское искусство - это наше историческое прошлое. Проведение ежедневных концертов мугама, возможно, несколько утомит некоторых зрителей. Думаю, что реализуемые проекты обязательно должны быть разнообразными.

На сцене центра выступают исполнители классической музыки со всего мира - из России, Италии, Германии и Франции. В центре проводятся музыкальные вечера. Так, в Международном центре мугама было отмечено 80-летие выдающегося азербайджанского композитора Фараджа Караева. В мае нынешнего года на протяжении семи дней в центре впервые проводился фестиваль "Дни современной музыки" оркестра Cadenza. На фестивале прозвучали замечательные произведения известных композиторов мира. Среди памятных концертов - выступления музыкантов из Японии, Казахстана, Узбекистана, России и десятков других стран, программы фольклорной, национальной и классической музыки.

В октябре 2023 года в центре прошел джазовый фестиваль. Ставший уже традиционным джазовый фестиваль пройдет и в ближайшее время, в нем примут участие самые известные музыканты мира. В центре также проводятся вечера поэзии, презентации книг и фильмов о шехидах. Посольства также проводят мероприятия в центре. Расширяются и наши международные связи. На нашей сцене выступают музыкальные коллективы разных стран. Они представляют азербайджанской аудитории национальную музыку, образцы фольклора, знакомят со своей культурой. Одним словом, программа мероприятий центра разнообразна, поэтому у нас всегда много зрителей. Все наши мероприятия и проекты реализуются благодаря вниманию и заботе Фонда Гейдара Алиева к мугаму. Мы с гордостью и удовольствием выполняем эту работу.

- Недавно между Международным центром мугама и узбекским государственным институтом искусств и культуры был подписан меморандум о сотрудничестве. Как подобные документы способствуют развитию международных связей центра?

- Действительно, в июне был подписан меморандум о сотрудничестве между Международным центром мугама и Государственным институтом искусств и культуры Узбекистана. Это второй меморандум, подписанный между Узбекистаном и нами. В ближайшее время планируется проведение совместных с Узбекистаном мероприятий - мастер-классов, семинаров, конференций, концертов, а также организация конкурсов. Также предусмотрены выступления наших исполнителей в Узбекистане, мастер-классы, тренинги по азербайджанской музыке. Такие документы придают огромный импульс деятельности Международного центра мугама. Ранее Международный центр мугама подписал меморандумы с рядом международных организаций и посольств. Эта тенденция продолжается и сегодня.

Кстати, напомню, что в прошлом году по инициативе Фонда Гейдара Алиева в нашей стране уже в 6-й раз прошел международный фестиваль мугама "Мир мугама". В рамках фестиваля в Азербайджан съехались музыканты из Турции, Италии, Сирии, Ирака, Китая, Марокко, Узбекистана, Ирана, Египта, Индии и других стран. Этот фестиваль создал широкие возможности сотрудничества не только между странами, но и между исполнителями.

- Какую работу проводит Международный центр мугама для приобщения молодого поколения к мугамам и национальным музыкальным инструментам?

- У входа в Международный центр мугама посетителей встречают бюсты прославленных ханенде. Хотя они и предстают в облике каменных изваяний, их песни живы, память о них жива. Каждый из них - храм искусства. Наши сотрудники обстоятельно рассказывают о каждом из них, азербайджанском мугаме, нашей музыке. В центре часто проводятся мастер-классы для молодых ханенде и исполнителей, а в праздничные дни - образовательные программы, предназначенные для студентов. Как известно, в фойе центра представлена коллекция старинных азербайджанских музыкальных инструментов. После сентября деятельность музея будет расширена. Вход в музей для студентов будет бесплатным. Молодежь получит обширные знания о наших национальных музыкальных инструментах, представленных в коллекции музея.

- При строительстве центра были использованы самые современные технологии. Время идет, и технологии постоянно сменяют друг друга, обновляются. Может ли центр идти в ногу со временем? Какие работы проводятся для освоения новых технологий?

Необходимое оборудование для Центра мугама, построенного с использованием самых передовых технологий, привезено из Италии, Австрии, Франции и Турции. В ходе строительных работ было использовано более 2 тысяч стеклянных панелей различного размера. Здание оснащено современными системами вентиляции и отопления. Естественно, мы регулярно частично заменяем оборудование на новое. За прошедшие 15 лет проделана определенная работа по обновлению оборудования. В Центре мугама действует студия звукозаписи, отвечающая современным стандартам. В этой связи считаю очень важным привести цитату из высказываний президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой о Международном центре мугама: "Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что Центр мугама стал для поклонников мугама во всем мире настоящим домом мугама, и с этого дня здесь будет звучать очень красивая бессмертная музыка - мугам". Мы очень рады, что центр стал подлинным домом мугама для любителей мугама со всего мира.

- В этом году в Азербайджане пройдет очень авторитетное мероприятие - 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), в связи с чем в нашу страну прибудут тысячи туристов. Несомненно, они посетят и Международный центр мугама. Как центр готовится к столь грандиозному событию?

- Единогласное решение о проведении в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - проявление высокой оценки целенаправленной деятельности нашей страны, присоединившейся к борьбе с изменением климата. Репертуар Центра мугама пополнится различными тематическими мероприятиями и концертами. Будучи учреждением, входящим в структуру Министерства культуры, мы примем активное участие во всех проектах, продвигаемых министерством.

- И последнее: какие новинки ждут любителей мугама в новом сезоне?

- В новом сезоне в центре пройдут вечера памяти, приуроченные к 90-летию народного артиста Ислама Рзаева, 100-летию заслуженного артиста Ахсана Дадашева, юбилеи известных исполнителей мугама, педагогов - народного артиста Мохлата Муслимова, заслуженного деятеля искусств Арифа Асадуллаева, которые сегодня преподают тонкости нашего мугамного искусства молодежи, вечера национальной и классической музыки. Интересные программы представят зрителям Оркестр народных инструментов им. Саида Рустамова и хор им. Джахангира Джахангирова. Предусмотрены выступления солистов центра на мероприятиях, организованных нашим государством на освобожденных от оккупации территориях, мастер-классы, концерты в регионах и новые издания. Таким образом, в новом сезоне зрителей ждет очень интересная и насыщенная программа.