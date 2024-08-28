Рамиль Гасымов представил проект к 530-летию великого Физули

Известный оперный вокалист, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов представил клип "Sənsiz gecələr" (Ночи без тебя), посвященный 530-летию великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, сообщает Day.Az.

Автор идеи проекта - академик Рафаэль Гусейнов, музыку на слова выдающегося классика написал Ризван Садырханов, аранжировка - Турал Мамедов, звукорежиссер - заслуженный работник культуры Фаиг Бабаев.

По словам Рамиля Гасымова, Физули является гордостью азербайджанского народа, одним из крупнейших представителей мировой поэзии, войдя в историю национальной литературы как крупнейший лирик, поэт больших чувств и идей. Его многочисленные газели отличаются большой эмоциональностью, искренностью и теплотой, а творчество открыло собой совершенно новую эру азербайджанской литературы, значительно повлиявшую на литературу Востока. Физули был одним из крупных ученых своего времени, усвоил и синтезировал культуру мусульманского и христианского мира, став одним из передовых людей XVI века и оставив будущим поколениям ряд крупных произведений и научных трудов на азербайджанском, арабском и фарсидском языках.

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