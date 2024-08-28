Группа "Niko's Band" выступит на Фестивале винограда и вина в Шамахы

Знаменитая группа "Niko's Band" из Грузии выступит на открытии Фестиваля винограда и вина в Шамахы.

Песня "Georgian Disco" группы "Niko's Band" произвела настоящую сенсацию на SHAZAM и стала мировым хитом. Количество просмотров этой песни на платформе YouTube за короткое время превысило 66 миллионов.

Коллектив также является новым феноменом социальных сетей. На различных социальных платформах до сих пор снимаются рилсы и мемы на песню "Georgian Disco".

Участники группы известны экстравагантными сценическими образами и юмористическим подходом к выступлению. Первоначально созданная для участия в юмористическом шоу на грузинском телевидении группа "Niko's Band" в 2023 году исполнила знаменитую итальянскую песню "İItalodisco" в своем собственном стиле. Это выступление, первоначально задуманное, как шутка, внезапно становится хитом и приобретает широкую популярность во всем мире под названием "Georgian Disco".

На открытии Фестиваля винограда и вина 7 сентября "Niko's Band" обещает посетителям незабываемое выступление с потрясающим вокалом и прекрасным юмором.

Не пропустите это незабываемое выступление!